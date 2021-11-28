В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 13:30 мск. «Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

Новосибирцы провели в сезоне 33 встречи, в которых накопили 36 очков. В Восточной конференции команда поднялась на шестое место, опередив седьмой «Нефтехимик» на 1 матч и 2 балла.

Перед паузой на Евротур «Сибирь» позволила себе всего одну осечку в четырех матчах. Она случилась в поединке с «Йокеритом», в котором «снеговики» сдались без сопротивления (0:2).

Зато после встречи с «шутами» парни Андрея Мартемьянова обыграли «Ак Барс» (2:0), «Куньлунь» (3:1), «Спартак» (3:0) и «Нефтехимик» (3:2 Б). Хорошая серия новосибирцев растворилась 17 ноября, когда они уступили «Трактору» в Челябинске (2:3 Б).

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В паре следующих гостевых матчей «Сибирь» смогла огорчить СКА и «Динамо» Минск (2:1 Б), а вот дома парни Мартемьянова не осилили встречу с «Сочи» (2:1). В последнем поединке «снеговики» перебили «Авангард» в голевой зарубе (5:4).

«Автомобилист»

Екатеринбуржцы скатали 33 матча и затащили столько же очков. А в зачете Востока они опустились на восьмую строчку. Девятый «Барыс» держится на расстоянии трех баллов.

В последнем октябрьском поединке «Автомобилист» устроил гулянку после крупнейшей в своей истории победы над «Куньлунем» (8:0). Однако в восьми дальнейших встречах «Авто» хватило силенок всего на пару успешных результатов.

В период со 2 по 17 ноября ребята Билла Питерса проиграли ЦСКА (0:1), «Северстали» (2:3), «Ак Барсу» (4:5) и «Нефтехимику» (3:4). Следующая победа прилетела в копилку команды в матче с «Амуром» (4:0).

После поединка с хабаровчанами парни с Урала крупно влетели «Магнитке» (0:3) и получили ответку от «Амура» (0:3). В последнем матче «Автомобилист» проехался по «Адмиралу» (5:1).

Прогноз и ставка

Победа «Сибири» оценивается в 2.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Автомобилиста» — 2.70.

Ряд поражений в предыдущих матчах стал причиной того, что екатеринбургская команда скатилась на восьмое место на Востоке, пустив на свою старую позицию конкурентов.

При этом сейчас «Авто» является одним из самых ненадежных клубов в защите . Больше него в Восточной таблице пропускают пока только «Барыс», «Адмирал» и «Куньлунь».

Банда Мартемьянова же сейчас в основном побеждает, разбавляя успешные матчи редкими неудачами. Но в дуэли с «Автомобилистом» хозяева не намерены переживать очередные турнирные потери. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сибири» больше 2.5 за 2.00.