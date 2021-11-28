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    «Сибирь» в состоянии отгрузить «Автомобилисту» несколько голов?

    «Сибирь» — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Автомобилист»
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    Никита Коротков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 13:30 мск. «Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Ноября 2021 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 13:30 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
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    Коэффициенты на матч Сибирь — Автомобилист

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Сибирь»

    Новосибирцы провели в сезоне 33 встречи, в которых накопили 36 очков. В Восточной конференции команда поднялась на шестое место, опередив седьмой «Нефтехимик» на 1 матч и 2 балла.

    Перед паузой на Евротур «Сибирь» позволила себе всего одну осечку в четырех матчах. Она случилась в поединке с «Йокеритом», в котором «снеговики» сдались без сопротивления (0:2).

    Зато после встречи с «шутами» парни Андрея Мартемьянова обыграли «Ак Барс» (2:0), «Куньлунь» (3:1), «Спартак» (3:0) и «Нефтехимик» (3:2 Б). Хорошая серия новосибирцев растворилась 17 ноября, когда они уступили «Трактору» в Челябинске (2:3 Б).

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    В паре следующих гостевых матчей «Сибирь» смогла огорчить СКА и «Динамо» Минск (2:1 Б), а вот дома парни Мартемьянова не осилили встречу с «Сочи» (2:1). В последнем поединке «снеговики» перебили «Авангард» в голевой зарубе (5:4).

    «Автомобилист»

    Екатеринбуржцы скатали 33 матча и затащили столько же очков. А в зачете Востока они опустились на восьмую строчку. Девятый «Барыс» держится на расстоянии трех баллов.

    В последнем октябрьском поединке «Автомобилист» устроил гулянку после крупнейшей в своей истории победы над «Куньлунем» (8:0). Однако в восьми дальнейших встречах «Авто» хватило силенок всего на пару успешных результатов.

    В период со 2 по 17 ноября ребята Билла Питерса проиграли ЦСКА (0:1), «Северстали» (2:3), «Ак Барсу» (4:5) и «Нефтехимику» (3:4). Следующая победа прилетела в копилку команды в матче с «Амуром» (4:0).

    После поединка с хабаровчанами парни с Урала крупно влетели «Магнитке» (0:3) и получили ответку от «Амура» (0:3). В последнем матче «Автомобилист» проехался по «Адмиралу» (5:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сибири» оценивается в 2.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Автомобилиста» — 2.70.

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    Ряд поражений в предыдущих матчах стал причиной того, что екатеринбургская команда скатилась на восьмое место на Востоке, пустив на свою старую позицию конкурентов.

    При этом сейчас «Авто» является одним из самых ненадежных клубов в защите. Больше него в Восточной таблице пропускают пока только «Барыс», «Адмирал» и «Куньлунь».

    Банда Мартемьянова же сейчас в основном побеждает, разбавляя успешные матчи редкими неудачами. Но в дуэли с «Автомобилистом» хозяева не намерены переживать очередные турнирные потери. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сибири» больше 2.5 за 2.00.

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    «Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Сибирь» в состоянии отгрузить «Автомобилисту» несколько голов?
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