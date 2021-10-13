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    «Армейцы» не будут настаивать на высокой результативности в игре с «Амуром»?

    ЦСКА — «Амур». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч КХЛ 13 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Амур»
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    Никита Нестеров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Амур». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 13 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Октября 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Амур Амур
  • Хабаровск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 7.30
  • Ставка!
    •

    ЦСКА

    Московская команда успела поучаствовать в 17 играх, после которых в ее копилке оказалось 22 очка. В турнирной таблице Запада она четвертая.

    В 20-х числах прошлого месяца ЦСКА потерпел два поражения подряд на чужой территории. Уступили «армейцы» «Трактору» (1:2) и «Металлургу» Мг (0:4).

    А после выигранной встречи у «Сибири» (1:0 ОТ) подопечные Сергея Федерова снова потеряли очки. В домашней игре красно-синие слились «Ак Барсу» (1:2).

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    В паре следующих матчей московские ребята разгромили «Куньлунь» (4:1) и «Динамо» Москва (3:0). А еще в одной зарубе с «Ред Стар» ЦСКА оказался слабее (1:2). В последней встрече «армейцы» прихлопнули «Спартак» (1:0).

    «Амур»

    Представители Дальнего Востока провели в регулярном первенстве 16 матчей и остались с 11 баллами на счету. В рейтинге Восточной конференции команда идет 11-й.

    С 23 сентября на официальные матчи «Амур» выводит новый тренер — Михаил Кравец. Под его руководством «тигры» провели 8 поединков, выиграв в четырех.

    В дебютном матче «Амур» припечатал «Куньлунь» (2:0), после чего команда пережила крупное поражение от «Витязя» (1:4) и уступила «Динамо» Минск (1:2).

    Затем ребята Кравеца взяли верх над «Торпедо» (4:3 ОТ), «Динамо» Рига (3:2 Б), и «Витязем» (2:1 Б). В последних же встречах «Амур» проиграл «Трактору» (0:2, 4:5).

    Прогноз и ставка

    Победа ЦСКА оценивается в 1.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.50, а на победу «Амура» — 6.70.

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    Если посмотреть на последние десять матчей «армейцев», то суммарный тотал их поединков только раз доходил до 5 голов в основное время.

    Сейчас московские парни не спешат громить соперников, предпочитая действовать более сдержанно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 1.89.

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    ЦСКА — «Амур»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 13.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Армейцы» не будут настаивать на высокой результативности в игре с «Амуром»?
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