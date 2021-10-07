ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ПрядкинНе вписался в вертикаль. У РПЛ впервые за 14 лет будет новый босс Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 28 сентября — 4 октября
  • 06:46
    • УЕФА представил логотип чемпионата Европы 2024 года
  • 22:03
    • «Салават Юлаев» в гостях обыграл «Сочи»
  • 21:54
    • «Магнитка» забросила четыре безответные шайбы «Спартаку»
  • 21:46
    • Шайба Хуснутдинова принесла СКА победу над «Локомотивом»
  • 16:15
    • Формат РПЛ не будет изменен в следующем сезоне
    Все новости спорта

    «Нефтехимик» продолжит терять очки?

    «Нефтехимик» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч КХЛ 7 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Динамо Минск
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Динамо» Минск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нефтехимик» в игре с «Адмиралом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 7 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 07 Октября 2021 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.52
  • Ставка!
    •

    «Нефтехимик»

    Команда из Нижнекамска на данный момент находится на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. В 13 играх она заработала 11 очков.

    Текущий сезон «Нефтехимик» начала реально красиво. Он организовал три победы с индивидуальным тоталом 4+ гола. Но затем команда практически только теряла баллы.

    Сперва банда Олега Леонтьева проиграла «Салавату Юлаеву» (1:5), «Металлургу» Мг (0:4) и «Трактору» (1:3). А после победы над «Витязем» (5:2) «волки» слились «Сочи» (0:1) и «Спартаку» (2:3 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Еще одну победу в родных стенах «Нефтехимик» организовал в матче с «Адмиралом» (4:0). Затем нижнекамцы пострадали от «Динамо» Минск (1:3), «Спартака» (1:5) и СКА (0:2).

    «Динамо» Минск

    Представители Белоруссии в 13 играх затащили 17 очков. На текущий момент таких показателей достаточно для места в топ-5 на Западе.

    Ближе к концу прошлого месяца «Динамо» Минск пережило крупнейшее для себя поражение в новой регулярке. На «Уралец-Арене» «зубры» были раздавлены «Автомобилистом» (3:7).

    После поединка в Екатеринбурге команду Крэйга Вудкрофта ждал облом и в родных стенах, где минские парни не справились со СКА (1:2 ОТ).

    Оклемавшись от двух неудач кряду, «Динамо» Минск удалось отпраздновать четыре победы. Белорусы одолели «Амур» (2:1), «Нефтехимик» (3:1), «Сочи» (7:3) и «Ак Барс» (4:3 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Нефтехимика» оценивается в 2.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Динамо» Минск — 2.72.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Итоговые результаты матчей минского «Динамо» порой получаются совершенно непредсказуемыми. Но в каждой встрече с любым соперником «зубры» стараются реализовать максимум своих моментов.

    Сейчас ребята Крэйга Вудкрофта находятся в неплохой форме и готовы разделаться с переживающим небольшой спад «Нефтехимиком». Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Минск в матче за 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч Адмирал — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сибирь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Синякова — Клейстерс
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Петкович — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Вондроушова — Голубич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Италия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Италия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  6.12
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  5.20
  • Прогноз на матч Италия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Амур — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нефтехимик» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 07.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Нефтехимик» продолжит терять очки?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры