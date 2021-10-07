В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 7 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Команда из Нижнекамска на данный момент находится на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. В 13 играх она заработала 11 очков.

Текущий сезон «Нефтехимик» начала реально красиво. Он организовал три победы с индивидуальным тоталом 4+ гола. Но затем команда практически только теряла баллы.

Сперва банда Олега Леонтьева проиграла «Салавату Юлаеву» (1:5), «Металлургу» Мг (0:4) и «Трактору» (1:3). А после победы над «Витязем» (5:2) «волки» слились «Сочи» (0:1) и «Спартаку» (2:3 ОТ).

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Еще одну победу в родных стенах «Нефтехимик» организовал в матче с «Адмиралом» (4:0). Затем нижнекамцы пострадали от «Динамо» Минск (1:3), «Спартака» (1:5) и СКА (0:2).

«Динамо» Минск

Представители Белоруссии в 13 играх затащили 17 очков. На текущий момент таких показателей достаточно для места в топ-5 на Западе.

Ближе к концу прошлого месяца «Динамо» Минск пережило крупнейшее для себя поражение в новой регулярке. На «Уралец-Арене» «зубры» были раздавлены «Автомобилистом» (3:7).

После поединка в Екатеринбурге команду Крэйга Вудкрофта ждал облом и в родных стенах, где минские парни не справились со СКА (1:2 ОТ).

Оклемавшись от двух неудач кряду, «Динамо» Минск удалось отпраздновать четыре победы. Белорусы одолели «Амур» (2:1), «Нефтехимик» (3:1), «Сочи» (7:3) и «Ак Барс» (4:3 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Нефтехимика» оценивается в 2.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Динамо» Минск — 2.72.

Итоговые результаты матчей минского «Динамо» порой получаются совершенно непредсказуемыми. Но в каждой встрече с любым соперником «зубры» стараются реализовать максимум своих моментов.