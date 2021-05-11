В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 11 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

В 55 встречах регулярного первенства филадельфийский клуб сумел заработать 56 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на шестом месте.

С 26 апреля по 2 мая «Филадельфия» провела четыре поединка с «Нью-Джерси». Но только в одном матче «Флайерз» победили. Это была дуэль 26 числа в «Веллс Фарго Центре» (4:3 Б).

Затем их противостояние переехало в Ньюарк, где подопечные Алена Виньо уступили (4:6; 3:5). А еще в одной домашней игре с «Девилз» «летчики» были разгромлены (1:4).

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Следующим соперником «Филадельфии» оказался «Питтсбург». В матчах с «Пенс» оранжевые победили (7:2) и проиграли (3:7). Разные результаты «Флайерз» продемонстрировали и во встречах с «Кэпс» (4:2; 1:2 ОТ).

«Нью-Джерси»

Коллектив из Ньюарка также провел в чемпионате НХЛ 55 встреч. В своих матчах он набрал 45 очков и расположился на седьмой позиции в зачете Восточного дивизиона.

Апрель оказался для «Нью-Джерси» крайне неудачным месяцем. В течение десяти поединков «Девилз» не могли победить. Последним соперником в данной серии была «Филадельфия» (3:4 Б).

Однако выпутаться из затянувшегося кризиса «Джерси» сумели благодаря другим встречам с «Флайерз». Трижды кряду подопечные Линди Раффа победили в основное время (6:4; 5:3; 4:1).

Затем в «Пруденшал Центре» «Нью-Джерси» проиграл (0:3) и обыграл (4:3 ОТ) «Бостон». Еще в двух встречах «дьяволы» взяли верх (2:1) и влетели «Айлендерс» (1:5).

Прогноз

Победа «Филадельфии» оценивается в 2.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Нью-Джерси» — 3.05.

Три последних очных поединка «Девс» закончили в свою пользу, обеспечив перевес в 2+ гола в каждом. Это связано и с неважной формой «летчиков».

В финальной игре «регулярки» коллектив Раффа снова захочет прихлопнуть «Филадельфию». Наши прогноз и ставка — победа «Нью-Джерси» с форой +1 за 1.68.