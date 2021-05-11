ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркос АлонсоПраздник не состоялся. «Челси» отсрочил чемпионство «МанСити» ЦСКА — «Краснодар»Реванша не вышло. ЦСКА взял три очка у своего бывшего тренера «Тоттенхэм» рискует не попасть в еврокубки«Тоттенхэм» расплачивается за наследие Моуринью
  • 10:36
    • Альварес победил Сондерса и стал чемпионом мира по трем версиям
  • 10:23
    • Российские керлингистки вышли в финал ЧМ
  • 10:10
    • «Вашингтон» выиграл у «Индианы», Уэстбрук повторил рекорд по трипл-даблам
  • 21:29
    • ЦСКА победил «Краснодар» в Москве
  • 00:08
    • «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» на «Энфилде»
  • 21:28
    • «Бавария» разгромила гладбахскую «Боруссию», Левандовский забил три мяча
  • 21:27
    • «Челси» отсрочил чемпионство «Ман Сити»
    Все новости спорта

    Огорчат ли «Девилз» напоследок «Филадельфию»?

    «Филадельфия» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 1.68) на хоккейный матч НХЛ 11 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Филадельфию Флайерз Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Нью-Джерси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Заха
    В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 11 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 11 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.97
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
    •

    «Филадельфия»

    В 55 встречах регулярного первенства филадельфийский клуб сумел заработать 56 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на шестом месте.

    С 26 апреля по 2 мая «Филадельфия» провела четыре поединка с «Нью-Джерси». Но только в одном матче «Флайерз» победили. Это была дуэль 26 числа в «Веллс Фарго Центре» (4:3 Б).

    Затем их противостояние переехало в Ньюарк, где подопечные Алена Виньо уступили (4:6; 3:5). А еще в одной домашней игре с «Девилз» «летчики» были разгромлены (1:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    Следующим соперником «Филадельфии» оказался «Питтсбург». В матчах с «Пенс» оранжевые победили (7:2) и проиграли (3:7). Разные результаты «Флайерз» продемонстрировали и во встречах с «Кэпс» (4:2; 1:2 ОТ).

    «Нью-Джерси»

    Коллектив из Ньюарка также провел в чемпионате НХЛ 55 встреч. В своих матчах он набрал 45 очков и расположился на седьмой позиции в зачете Восточного дивизиона.

    Апрель оказался для «Нью-Джерси» крайне неудачным месяцем. В течение десяти поединков «Девилз» не могли победить. Последним соперником в данной серии была «Филадельфия» (3:4 Б).

  • НХЛ. 100 очков Макдэвида, «Рейнджерс» обыграли «Бостон», «Вашингтон» — «Филадельфию»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 мая
  • Сегодня

    • Однако выпутаться из затянувшегося кризиса «Джерси» сумели благодаря другим встречам с «Флайерз». Трижды кряду подопечные Линди Раффа победили в основное время (6:4; 5:3; 4:1).

    Затем в «Пруденшал Центре» «Нью-Джерси» проиграл (0:3) и обыграл (4:3 ОТ) «Бостон». Еще в двух встречах «дьяволы» взяли верх (2:1) и влетели «Айлендерс» (1:5).

    Прогноз

    Победа «Филадельфии» оценивается в 2.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Нью-Джерси» — 3.05.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Три последних очных поединка «Девс» закончили в свою пользу, обеспечив перевес в 2+ гола в каждом. Это связано и с неважной формой «летчиков».

    В финальной игре «регулярки» коллектив Раффа снова захочет прихлопнуть «Филадельфию». Наши прогноз и ставка — победа «Нью-Джерси» с форой +1 за 1.68.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.90
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кельн — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Парма — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:05
    •  2.15
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Ингулец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Валенсия — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ислочь — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рома — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Герта — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Зенит» — «Локомотив»
  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
    • 01:59 03/05/2021     «Рубин» Леонида Слуцкого по-прежнему претендует даже на второе место
  • Война за второе место и разборки на дне. Все интриги РПЛ перед решающими турами
    • 12:48 03/05/2021     Диего Симеоне
  • На грани чемпионства и одновременно на грани увольнения
    • 22:07 06/05/2021
    «Филадельфия» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 11.05.2021. Прогнозы на хоккей. Огорчат ли «Девилз» напоследок «Филадельфию»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры