В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 19 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

Сыграв в 26 матчах нынешнего сезона, команда из Ньюарка заработала 22 балла. В таблице Восточного дивизиона «Джерси» занимает седьмое место.

Несколько недель назад «Нью-Джерси» пережил один из самых крупных отрезков без побед в текущей «регулярке», который начался с двух встреч с «Вашингтоном» в конце февраля (2:5; 2:3).

Далее команда Линди Раффа уступила «Айлендерс» (1:2) и «Вашингтону» (1:6; 3:6). Позже была победа над «Бостоном» (1:0), после чего «Девс» еще четырежды проиграли.

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В тех матчах коллектив из Ньюарка влетел «Вашингтону» (4:5 ОТ) и «Айлендерс» (3:5; 2:3; 2:3 Б). А в битве аутсайдеров, прошедшей 17 марта, «дьяволы» прихлопнули «Баффало» (3:2).

«Питтсбург»

Команда из Пенсильвании в 29 встречах регулярного первенства заработала 37 баллов, что позволило ей подняться на третье место в дивизионе.

После проигранной встречи «Филадельфии» 5 марта (3:4) «Питтсбург» провел победную серию из шести поединков, которая началась с удачного исхода в битве за Пенсильванию (4:3).

Затем у себя дома подопечные Майка Салливана дважды прибили «Рейнджерс» (5:1; 4:2), а позже были две гостевые победы над «Баффало» (5:2; 3:0).

В двух крайних матчах «Питтсбург» зарубился с «Бостоном». В одном из поединков «пингвины» победили (4:1), а в другом — потерпели поражение, прервав серию без потерь (1:2).

Прогноз

Победа «Нью-Джерси» в этой игре оценивается в 3.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Питтсбурга» — 1.94.

Осечки конкурентов в последних матчах и убедительные результаты «Питтсбурга» позволили ему попасть в тройку лидеров. А «Нью-Джерси» продолжает терпеть неудачи, изредка разбавляя их победами.

В Ньюарке фаворитами будут «пингвины». И нет ничего, что могло бы им помешать подтвердить статус сильнейших. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» с коэффициентом 1.94.