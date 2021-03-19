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    «Питтсбург» в Ньюарке наберет баллы?

    «Нью-Джерси» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 1.94) на хоккейный матч НХЛ 19 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Питтсбург»
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    Брайан Думулин
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 19 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Марта 2021 года
    Нью-Джерси
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  • Питтсбург
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    Коэффициенты на матч
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    «Нью-Джерси»

    Сыграв в 26 матчах нынешнего сезона, команда из Ньюарка заработала 22 балла. В таблице Восточного дивизиона «Джерси» занимает седьмое место.

    Несколько недель назад «Нью-Джерси» пережил один из самых крупных отрезков без побед в текущей «регулярке», который начался с двух встреч с «Вашингтоном» в конце февраля (2:5; 2:3).

    Далее команда Линди Раффа уступила «Айлендерс» (1:2) и «Вашингтону» (1:6; 3:6). Позже была победа над «Бостоном» (1:0), после чего «Девс» еще четырежды проиграли.

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    В тех матчах коллектив из Ньюарка влетел «Вашингтону» (4:5 ОТ) и «Айлендерс» (3:5; 2:3; 2:3 Б). А в битве аутсайдеров, прошедшей 17 марта, «дьяволы» прихлопнули «Баффало» (3:2).

    «Питтсбург»

    Команда из Пенсильвании в 29 встречах регулярного первенства заработала 37 баллов, что позволило ей подняться на третье место в дивизионе.

    После проигранной встречи «Филадельфии» 5 марта (3:4) «Питтсбург» провел победную серию из шести поединков, которая началась с удачного исхода в битве за Пенсильванию (4:3).

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    • Затем у себя дома подопечные Майка Салливана дважды прибили «Рейнджерс» (5:1; 4:2), а позже были две гостевые победы над «Баффало» (5:2; 3:0).

    В двух крайних матчах «Питтсбург» зарубился с «Бостоном». В одном из поединков «пингвины» победили (4:1), а в другом — потерпели поражение, прервав серию без потерь (1:2).

    Прогноз

    Победа «Нью-Джерси» в этой игре оценивается в 3.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Питтсбурга» — 1.94.

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    Осечки конкурентов в последних матчах и убедительные результаты «Питтсбурга» позволили ему попасть в тройку лидеров. А «Нью-Джерси» продолжает терпеть неудачи, изредка разбавляя их победами.

    В Ньюарке фаворитами будут «пингвины». И нет ничего, что могло бы им помешать подтвердить статус сильнейших. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» с коэффициентом 1.94.

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    Прогноз и ставка на матч «Нью-Джерси» — «Питтсбург» 19.03.2021 в 02:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.94.
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