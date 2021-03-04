В матче регулярного сезона НХЛ «Вегас» будет принимать «Миннесоту». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 2 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Сыграв в 17 поединках регулярного чемпионата, команда из Парадайса, пригорода Лас-Вегаса, смогла набрать 25 очков, благодаря чему она лидирует в рейтинге Западного дивизиона.

Последние матчи на «Т-Мобайл Арене» «Вегас» провел 15-го и 17-го февраля. Это были поединки с «Колорадо». В первой встрече «отбросы» победили минимально (1:0).

А в следующей игре с «Колорадо» подопечные Питера Дебура уже были слабее (2:3). Еще один матч с «Эвс» «Вегас» провел под открытым небом. На озере Тахо в Карсон-Сити клуб из Парадайса уступил (2:3).

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Четвертый кряду поединок против «Колорадо» состоялся в Денвере, где ребята Дебура разгромили «Эвс» (3:0). В последнем матче «Вегас» победил «Анахайм» (3:2 ОТ).

«Миннесота»

Команда из Сент-Пола провела в регулярном сезоне 18 поединков и заработала в них 24 балла. Благодаря этому она идет второй в таблице Западного дивизиона.

Последний раз «Миннесота» проигрывала кому-либо 17-го февраля. В выездной встрече «дикари» всухую уступили «Лос-Анджелесу» (0:4).

В шести следующих матчах команда Дина Эвансона только выигрывала. В четырех гостевых поединках «Минни» разобралась с «Анахаймом» (3:1; 5:1), «Сан-Хосе» (6:2) и «Колорадо» (6:2).

Вернувшись в родные стены, «Миннесота» пару раз встретилась с «Лос-Анджелесом». В обоих матчах ребята Дина Эвансона были сильнее (3:1; 4:3 ОТ).

Прогноз

Победа «Вегаса» в грядущей игре оценивается в 2.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Миннесоты» — 3.08.

В последнее время «отбросы» играют не очень результативно, но в предстоящем матче они встретятся с соперником, любящим действовать открыто.

В четырех очных поединках суммарный тотал доходил до 5+ голов, поэтому гости могут вынудить команду из Лас-Вегаса активничать впереди. Наши прогноз и ставка — «Вегас» не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.01.