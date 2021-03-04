ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола одержал 200-ю победу в «Сити»«Манчестер Сити» имеет все для завоевания четырех трофеев «Локомотив» — ЦСКААкинфеева не хватило. «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту» Рональд Куман«Барса» возвращается в чемпионскую гонку. Куман переиграл Лопетеги, а Месси снова сиял
  • 15:57
    • «Спартак» на «Открытие Арене» проиграл «Рубину»
  • 17:07
    • Две результативные передачи Головина помогли «Монако» обыграть «Брест»
  • 16:57
    • «Лестер» потерпел поражение от «Арсенала»
  • 16:37
    • Семененко победил в Финале Кубка России по фигурному катанию
  • 16:26
    • «Аталанта» в гостях выиграла у «Сампдории»
  • 16:16
    • Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте
  • 15:04
    • КХЛ определила лучших игроков недели
    Все новости спорта

    Соперники в Лас-Вегасе проведут результативный матч?

    «Вегас» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.01) на хоккейный матч НХЛ 2 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вегас Голден Найтс Прогнозы на Миннесоту Уайлд
    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Миннесота»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Миннесота»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вегас» будет принимать «Миннесоту». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 2 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вегас»

    Сыграв в 17 поединках регулярного чемпионата, команда из Парадайса, пригорода Лас-Вегаса, смогла набрать 25 очков, благодаря чему она лидирует в рейтинге Западного дивизиона.

    Последние матчи на «Т-Мобайл Арене» «Вегас» провел 15-го и 17-го февраля. Это были поединки с «Колорадо». В первой встрече «отбросы» победили минимально (1:0).

    А в следующей игре с «Колорадо» подопечные Питера Дебура уже были слабее (2:3). Еще один матч с «Эвс» «Вегас» провел под открытым небом. На озере Тахо в Карсон-Сити клуб из Парадайса уступил (2:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    Четвертый кряду поединок против «Колорадо» состоялся в Денвере, где ребята Дебура разгромили «Эвс» (3:0). В последнем матче «Вегас» победил «Анахайм» (3:2 ОТ).

    «Миннесота»

    Команда из Сент-Пола провела в регулярном сезоне 18 поединков и заработала в них 24 балла. Благодаря этому она идет второй в таблице Западного дивизиона.

    Последний раз «Миннесота» проигрывала кому-либо 17-го февраля. В выездной встрече «дикари» всухую уступили «Лос-Анджелесу» (0:4).

  • НХЛ. «Тампа» разгромила «Даллас», «Вашингтон» победил «Нью-Джерси», «Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес», Капризов снова забил
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля
  • Сегодня

    • В шести следующих матчах команда Дина Эвансона только выигрывала. В четырех гостевых поединках «Минни» разобралась с «Анахаймом» (3:1; 5:1), «Сан-Хосе» (6:2) и «Колорадо» (6:2).

    Вернувшись в родные стены, «Миннесота» пару раз встретилась с «Лос-Анджелесом». В обоих матчах ребята Дина Эвансона были сильнее (3:1; 4:3 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Вегаса» в грядущей игре оценивается в 2.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Миннесоты» — 3.08.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    В последнее время «отбросы» играют не очень результативно, но в предстоящем матче они встретятся с соперником, любящим действовать открыто.

    В четырех очных поединках суммарный тотал доходил до 5+ голов, поэтому гости могут вынудить команду из Лас-Вегаса активничать впереди. Наши прогноз и ставка — «Вегас» не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Кротоне — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Удинезе — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  19.93
  • Суперэкспресс 27-28 февраля
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Спортинг — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кадис — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лилль — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Наполи — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Артемий Панарин
  • Политический заказ. Назаров обвинил Панарина в преступлении десятилетней давности
    • 23:34 23/02/2021     Сердар Азмун
  • Трансферный дайджест. 16-22 февраля
    • 23:45 22/02/2021     «Динамо» — «Краснодар»
  • Сдались еще до матча. «Краснодар» попрощался с еврокубками
    • 02:09 26/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Вегас» — «Миннесота» 02.03.2021 в 06:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.01.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры