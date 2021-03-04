«Вегас»
Сыграв в 17 поединках регулярного чемпионата, команда из Парадайса, пригорода Лас-Вегаса, смогла набрать 25 очков, благодаря чему она лидирует в рейтинге Западного дивизиона.
Последние матчи на «Т-Мобайл Арене» «Вегас» провел 15-го и 17-го февраля. Это были поединки с «Колорадо». В первой встрече «отбросы» победили минимально (1:0).
А в следующей игре с «Колорадо» подопечные Питера Дебура уже были слабее (2:3). Еще один матч с «Эвс» «Вегас» провел под открытым небом. На озере Тахо в Карсон-Сити клуб из Парадайса уступил (2:3).
Четвертый кряду поединок против «Колорадо» состоялся в Денвере, где ребята Дебура разгромили «Эвс» (3:0). В последнем матче «Вегас» победил «Анахайм» (3:2 ОТ).
«Миннесота»
Команда из Сент-Пола провела в регулярном сезоне 18 поединков и заработала в них 24 балла. Благодаря этому она идет второй в таблице Западного дивизиона.
Последний раз «Миннесота» проигрывала кому-либо 17-го февраля. В выездной встрече «дикари» всухую уступили «Лос-Анджелесу» (0:4).
В шести следующих матчах команда Дина Эвансона только выигрывала. В четырех гостевых поединках «Минни» разобралась с «Анахаймом» (3:1; 5:1), «Сан-Хосе» (6:2) и «Колорадо» (6:2).
Вернувшись в родные стены, «Миннесота» пару раз встретилась с «Лос-Анджелесом». В обоих матчах ребята Дина Эвансона были сильнее (3:1; 4:3 ОТ).
Прогноз
Победа «Вегаса» в грядущей игре оценивается в 2.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Миннесоты» — 3.08.
В последнее время «отбросы» играют не очень результативно, но в предстоящем матче они встретятся с соперником, любящим действовать открыто.
В четырех очных поединках суммарный тотал доходил до 5+ голов, поэтому гости могут вынудить команду из Лас-Вегаса активничать впереди. Наши прогноз и ставка — «Вегас» не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.01.