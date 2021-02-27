В матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 27 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — ЦСКА Прогноз и ставка (к: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

В 59 матчах регулярного сезона казанский клуб заработал 90 очков. В турнирной таблице Восточной конференции «барсы» с отрывом в 8 баллов лидируют.

После серии из четырех побед, которая прошла с 28 января по 3 февраля, турнирно немотивированный «Ак Барс» потерпел 4 поражения в последних 6 встречах.

Казанцы успели крупно проиграть «Металлургу» Мг (0:3), после чего коллектив Дмитрия Квартальнова победил «Динамо» Рига (4:3), а позже влетел «Салавату Юлаеву» (2:3).

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В своем следующем матче казанский клуб уступил «Спартаку» (2:3 ОТ), а затем хлопнул «Барыс» (4:3 ОТ). В недавней игре «коты» снова сдались «Магнитке» (2:3 Б).

ЦСКА

Столичная команда имеет 89 баллов, добытых в 59 поединках регулярного сезона. В зачете Западной конференции она первая с форой в 8 очков.

С 29 января по 16 февраля ЦСКА был непобедим в течение пяти матчей кряду. Серия без потерь открылась встречей с минским «Динамо» (4:2).

Затем ребята Игоря Никитина разобрались с «Динамо» Рига (4:3 ОТ), «Сочи» (2:0), «Трактором» (3:2 Б) и «Витязем» (3:1). После этого было два поражения.

Проиграли «армейцы» дома «Трактору» (1:2) и рижскому «Динамо» (1:4). В паре недавних матчей ЦСКА раскатал «Северсталь» (3:0) и дожал в Ярославле «Локомотив» (3:2 Б).

Прогноз

Победа «Ак Барса» в предстоящем матче оценивается в 2.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.06, а на победу ЦСКА — 2.66.

В финальном поединке «регулярки» встретятся не только лидеры, но и соперники с лучшими по надежности защитными линиями.

В 3 очных матчах из 5 последних не было забито более 5 голов, поэтому от ничего не решающей игры не стоит ожидать сверхрезультативности. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 с коэффициентом 1.85.