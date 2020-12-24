ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 годуНовая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси Лионель МессиСезон подарков. Десять январских трансферных целей для клубов АПЛ Леброн ДжеймсВырвались из «пузыря». НБА стартует в более привычном формате
  • 11:38
    • СМИ: Акинфеев попал в список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму
  • 11:21
    • Гинер жестко ответил Черчесову на критику в адрес игроков ЦСКА
  • 10:29
    • Тедеско после «Спартака» может возглавить клуб Бундеслиги
  • 09:54
    • Каррера может возглавить «Локомотив», заявил Андронов
  • 09:42
    • Мексиканский «Тигрес» выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ
  • 09:16
    • «Бруклин» разгромил «Голден Стэйт», «Клипперс» выиграли у «Лейкерс»
  • 00:55
    • «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в четвертьфинале Кубка лиги
    Все новости спорта

    Оправится ли белорусская команда от недавнего разгрома?

    «Металлург» Мг — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 24 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Динамо Минск
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Динамо» Минск
    Дмитрий Дерябин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет на «Арене Металлург» 24 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Динамо» Минск.

    «Металлург» Мг

    За 38 проведенных матчей регулярного первенства магнитогорский коллектив заработал 48 очков. Благодаря этому в турнирной таблице Восточной конференции он идет четвертым.

    В одном из последних поединков ноября «Металлург» Мг на своем льду одержал верх над «Нефтехимиком» (6:4). С этой встречи началась победная серия «сталеваров», которая продлилась пять матчей.

    После удачной игры с «Нефтехимиком» команда Ильи Воробьева одержала верх над «Торпедо» (4:2), «Динамо» Москва (6:2), СКА (2:1) и «Салаватом Юлаевым» (3:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Но 9 декабря данный отрезок был прерван из-за поражения «Ак Барсу» (0:3). Позже «Металлург» Мг обыграл «Динамо» Москва (3:1), а в последнем матче «лисы» крупно уступили «Автомобилисту» (0:4).

    «Динамо» Минск

    Белорусский клуб успел сыграть в 36 поединках регулярного сезона. Во всех своих матчах команда набрала 43 очка. В таблице Западной конференции она сейчас находится на пятой позиции.

    В декабре «Динамо» Минск вышло на лед шесть раз. Половину встреч «зубры» проиграли. Но в начале этого месяца коллектив из Белоруссии разгромил «Нефтехимик» (5:1).

  • Три из трех. Россия выиграла Кубок Первого канала, но к Брагину есть вопросы
  • Реакция спортивных СМИ на победу сборной России над финнами на Кубке Первого Канала
  • 20/12/2020

    • В следующем матче подопечные Крэйга Вудкрофта одержали верх над ЦСКА (4:2). А после встречи с «армейцами» команда потерпела поражение от «Динамо» Москва (2:3).

    Перед паузой на Евротур «Динамо» Минск крупно влетело «Ак Барсу» (2:7) и обыграло «Куньлунь» по буллитам (2:2, 2:1). А после возобновления КХЛ «зубры» были разбиты «Салаватом Юлаевым» (3:8).

    Прогноз и ставка

    Победа «Металлурга» Мг в этой игре оценивается в 1.47, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.15, а на победу «Динамо» Минск — 5.50.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    В недавних очных встречах команда из Минска редко позволяла «Магнитке» выиграть с большой разницей. Только в одном матче из пяти последних «лисы» обеспечили себе перевес в 2+ шайбы.

    Сейчас же белорусский клуб после предыдущих неудач получил дополнительную мотивацию. Коллектив Вудкрофта попытается заработать очки в Магитогорске и реабилитироваться за разгромное поражение. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Минск с форой +2 за 1.64. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Авангард — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Фенербахче — Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торпедо — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Спартак — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Сток Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Зандхаузен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Виллем II — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бордо — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Селтик — Росс Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ницца — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ренн — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • Устал от бардака и «Спартака». Тедеско не стал «Джокером» для красно-белых
    • 20:38 17/12/2020     ЦСКА — «Ростов»
  • Спасительный хет-трик. Чалов проснулся и сохранил Гончаренко работу
    • 02:30 18/12/2020     Юрген Клопп
  • Клопп и «Ливерпуль» на пути к чемпионству
    • 03:20 20/12/2020
    «Металлург» Мг — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 24 декабря 2020 года. Прогноз на «Металлург» Мг — «Динамо» Минск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Комментарии
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры