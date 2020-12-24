«Металлург» Мг — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 24 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет на «Арене Металлург» 24 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Динамо» Минск.

«Металлург» Мг

За 38 проведенных матчей регулярного первенства магнитогорский коллектив заработал 48 очков. Благодаря этому в турнирной таблице Восточной конференции он идет четвертым.

В одном из последних поединков ноября «Металлург» Мг на своем льду одержал верх над «Нефтехимиком» (6:4). С этой встречи началась победная серия «сталеваров», которая продлилась пять матчей.

После удачной игры с «Нефтехимиком» команда Ильи Воробьева одержала верх над «Торпедо» (4:2), «Динамо» Москва (6:2), СКА (2:1) и «Салаватом Юлаевым» (3:1).

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Но 9 декабря данный отрезок был прерван из-за поражения «Ак Барсу» (0:3). Позже «Металлург» Мг обыграл «Динамо» Москва (3:1), а в последнем матче «лисы» крупно уступили «Автомобилисту» (0:4).

«Динамо» Минск

Белорусский клуб успел сыграть в 36 поединках регулярного сезона. Во всех своих матчах команда набрала 43 очка. В таблице Западной конференции она сейчас находится на пятой позиции.

В декабре «Динамо» Минск вышло на лед шесть раз. Половину встреч «зубры» проиграли. Но в начале этого месяца коллектив из Белоруссии разгромил «Нефтехимик» (5:1).

В следующем матче подопечные Крэйга Вудкрофта одержали верх над ЦСКА (4:2). А после встречи с «армейцами» команда потерпела поражение от «Динамо» Москва (2:3).

Перед паузой на Евротур «Динамо» Минск крупно влетело «Ак Барсу» (2:7) и обыграло «Куньлунь» по буллитам (2:2, 2:1). А после возобновления КХЛ «зубры» были разбиты «Салаватом Юлаевым» (3:8).

Прогноз и ставка

Победа «Металлурга» Мг в этой игре оценивается в 1.47, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.15, а на победу «Динамо» Минск — 5.50.

В недавних очных встречах команда из Минска редко позволяла «Магнитке» выиграть с большой разницей. Только в одном матче из пяти последних «лисы» обеспечили себе перевес в 2+ шайбы.

Сейчас же белорусский клуб после предыдущих неудач получил дополнительную мотивацию. Коллектив Вудкрофта попытается заработать очки в Магитогорске и реабилитироваться за разгромное поражение. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Минск с форой +2 за 1.64. 0