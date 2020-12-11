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    Сумеет ли «Трактор» впервые в декабре победить дома?

    «Трактор» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 11 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Сибирь»
    Вячеслав Основин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» будет принимать «Сибирь». Матч пройдет на «Трактор Арене» 11 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Сибирь».
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    Хоккей. КХЛ 11 Декабря 2020 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.08
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
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    «Трактор»

    После 35 сыгранных матчей регулярки команда из Челябинска имеет в своей копилке 44 зачетных балла. В турнирной таблице Восточной конференции она занимает четвертое место.

    Во второй половине ноября «Трактор» после неплохого отрезка из 5 матчей без поражений был разгромлен дома «Динамо» Москва (2:5). С тех пор «танкисты» успели выйти на лед еще 6 раз. Четырежды челябинцы проиграли.

    После неудачного матча с «Динамо» команда Анвара Гатиятулина победила «Автомобилист» в дополнительное время. Но затем «медведи» уступили «Нефтехимику» (3:5) и «Торпедо» (0:2).

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    Позже «Трактор» сумел обыграть «Динамо» Рига в Латвии (4:3), а затем челябинцы на своем льду крупно влетели СКА (1:5) и были разбиты «Йокеритом» (2:5).

    «Сибирь»

    Команда, представляющая Новосибирск, в Восточной конференции находится на восьмой позиции. Сыграв в 35 матчах регулярки, она насобирала 34 балла.

    С 15 по 25 ноября «Сибирь» была непобедима в четырех поединках подряд. За этот небольшой период времени «снеговики» успели обыграть «Металлург» Мг (3:2), «Торпедо» (3:1), ЦСКА (5:1) и «Динамо» Рига (3:2).

    И вдруг победный отрезок подопечных Николая Заварухина прервал «Куньлунь» 27 числа прошлого месяца, которому сибиряки уступили минимально (0:1). После облома в Мытищи команда четырежды сыграла дома.

    На своем льду «Сибирь» одержала верх над «Спартаком» (2:0) и прихлопнула «Сочи» в дополнительное время (2:1). Затем «снеговики» в овертайме уступили «Локомотиву» (3:4), а 8 декабря было поражение от «Витязя» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Трактора» в грядущем матче оценивается в 2.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Сибири» — 3.05.

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    В последнее время команда из Челябинска слегка сбавила ход. И вот уже в двух домашних встречах кряду «танкисты» проиграли, пропустив 10 шайб.

    Коллектив Гатиятулина сейчас явно недоволен собой и попытается реабилитироваться перед болельщиками в третьем поединке на своем льду. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» в матче с коэффициентом 1.66. 0

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