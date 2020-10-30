«Ак Барс» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Сибирь». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 30 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Сибирь».

«Ак Барс»

В 22 играх регулярного первенства казанская команда заработала 32 очка. Сейчас этого вполне достаточно, чтобы возглавлять таблицу Восточной конференции.

В недавних шести встречах в КХЛ «Ак Барс» сумел добыть 4 победы в основное время. В одном из выигранных матчей «барсы» у себя дома разгромили «Амур» (4:0).

А 16 октября команда Дмитрия Квартальнова не справилась с «Барысом» в дополнительное время (0:1). В недавней встрече с «Сибирью» казанцы победили (3:1).

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А неделю назад «Ак Барс» на «Платинум Арене» был растоптан «Амуром» (1:7). Но после серьезной неудачи в Хабаровске подопечные Квартальнова переиграли «Барыс» (3:1) и «Нефтехимик» (3:2).

«Сибирь»

Новосибирский хоккейный клуб закрепил за собой седьмую строчку в таблице Востока. За 22 матча команда насобирала 19 баллов, а пропустить успела 66 голов.

Среди других коллективов конференции это четвертый худший показатель в защите. С 6 по 19 октября «Сибирь» не могла выиграть в течение 6 поединков кряду. Все началось поражения от «Северстали» по буллитам (2:2, 1:3).

Затем в послематчевых бросках «снеговики» уступили «Салавату Юлаеву» (3:3, 0:1). Позже в основное время «Сибирь» проиграла «Авангарду» (0:4), «Торпедо» (2:3), «Йокериту» (3:4) и «Ак Барсу» (1:3).

А вот три последних поединка подопечные Николая Заварухина провели удачно. В них представители Новосибирска взяли верх над «Трактором» (3:1), «Барысом» (3:1) и «Металлургом» Мг (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Ак Барса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.59, на ничью — 4.54, а на победу «Сибири» — 4.82.

В двух последних очных матчах на «Татнефть-Арене» хозяева забили всего 2 гола. Но в текущем сезоне они еще не встречались в Казани.

Сейчас «снеговики» пропускают много практически в каждом поединке. Исключений не будет и в этом матче. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 с коэффициентом 1.63. 0