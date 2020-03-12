«Колорадо» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 12 марта 2020 года

В очередной игре НХЛ «Колорадо» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 12 марта на арене «Пепси Центр». Начало встречи — в 05:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Рейнджерс».

«Колорадо»

Денверская команда из штата Колорадо на данном этапе чемпионата располагается на втором месте в турнирной таблице Центрального дивизиона с 90 баллами в запасе.

С 20 февраля по 3 марта «Колорадо» провел неплохую серию из семи поединков без поражений. Закончилась она выездной победой над «Детройтом» (2:1).

А 5 марта «Эвс» на арене «Пепси Центр» потерпели поражение от «Анахайма» в дополнительное время (3:4). Через два дня подопечные Джареда Беднара оказались слабее «Ванкувера» (3:6).

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9 числа текущего месяца «Колорадо» сумел заработать очки в противостоянии с «Сан-Хосе» (4:3). В последнем на данный момент матче «Эвс» оказались слабее «Лос-Анджелеса» (1:3).

«Рейнджерс»

В турнирной таблице Столичного дивизиона представители Нью-Йорка снова находятся на седьмом месте. За 69 матчей регулярки эта команда сумела заработать 78 баллов.

29 февраля и 1 марта «Рейнджерс» дважды встретился с «Филадельфией». Оба раза подопечные Дэвида Куинна уступили коллективу Алена Виньо с крупным счетом (2:5; 3:5).

А после двух неудачных поединков с «Флайерз» «синерубашечники» на «Мэдисон Сквер Гарден» потерпели поражение от «Сент-Луиса» (1:3).

6 марта «Рейнджерс» в родных стенах одержал верх над «Вашингтоном» в дополнительное время (6:5), после чего клуб из Нью-Йорка проиграл «Нью-Джерси» (4:6) и разобрался с «Далласом» (4:2).

Прогноз

Победа «Колорадо» в грядущем матче оценивается в 2,06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,40, а на победу «Рейнджерс» — 3,02.

На арене «Пепси Центр» у нестабильного коллектива Дэвида Куинна будет не очень много шансов на удачное выступление в поединке против «Эвс». Наш прогноз — победа «Колорадо» в матче с коэффициентом 1,61. 0