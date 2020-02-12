ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гол Ибрагимовича не помог «Милану» избежать пораженияИбрагимович был бессилен против коллективизма «Интера» Юрген КлоппНовый рекорд близко. Как скоро «Ливерпуль» станет чемпионом? «Коламбус» — «Тампа-Бэй»НХЛ. Дубль Кучерова, шайба Проворова, у Овечкина «-4»
  • 09:51
    • «Торино» не отпустит Дзадзу в Россию
  • 07:22
    • «Челси» — самый прибыльный клуб на трансферном рынке, у «Реала» худший показатель
  • 00:09
    • Черышев сможет сыграть с «Атлетико»
  • 21:59
    • Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» обыграть «Нижний Новгород»
  • 21:44
    • ЦСКА готовит трансфер бразильского защитника Кака
  • 21:29
    • Лидер «Ливерпуля» может перейти в «Баварию» летом
  • 21:13
    • «Локомотив-Кубань» одержал восьмую победу подряд
    Все новости спорта

    Чего ожидать от «Девс» в игре с «котами»?

    «Нью-Джерси» — «Флорида». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 12 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз на «Нью-Джерси» — «Флорида»
    Дэймон Северсон
    В очередной игре НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Флориду». Матч состоится 12 февраля на арене «Пруденшал Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Нью-Джерси» — «Флорида».
    ×
    Хоккей. НХЛ 12 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.15
  • Играть!
    •

    «Нью-Джерси»

    Команда из Ньюарка продолжает идти последней в турнирной таблице Столичного дивизиона. За 54 матча этому коллективу удалось набрать 50 баллов.

    28 января «Нью-Джерси» на выезде переиграл «Оттаву» в серии послематчевых бросков (3:3, 0:2), благодаря чему подопечные Алена Насреддина прервали отрезок из трех поражений.

    В последней январской встрече «Девс» по буллитам уступили «Нэшвиллу» (5:5, 1:2). А в начале февраля клуб из Ньюарка был слабее «Далласа» в овертайме (2:3) и «Монреаля» в послематчевых бросках (4:4, 0:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    7 февраля «Нью-Джерси» на арене «Веллс Фарго Центр» разгромил «Филадельфию» (5:0), после чего «Девс» всухую переиграли «Лос-Анджелес» (3:0).

    «Флорида»

    Коллектив из Санрайза на данном этапе регулярного чемпионата занимает четвертую строчку в таблице Атлантического дивизиона, отставая от зоны плей-офф на 2 пункта.

    Февраль для «Флориды» начался с крупного выездного поражения от «Монреаля» (0:4). Из-за этой неудачной игры «коты» прервали свою победную серию из шести матчей.

    Через несколько дней подопечные Джоэля Кенневилля в гостях разобрались с «Торонто» (5:3), после чего они в дополнительное время уступили «Коламбусу» (0:1).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    7 февраля «Флорида» на глазах у своих болельщиков была опозорена «Вегасом» (2:7), а чуть позже «коты» проиграли «Питтсбургу» (2:3) и «Филадельфии» (1:4).

    Прогноз

    На победу «Нью-Джерси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,85, ничья оценивается в 4,32, а победа «Флориды» — в 2,17.

    Последние матчи «котов» показывают, что эта команда находится сейчас не в лучшей форме, а «Девс», несмотря на турнирное положение, сражаются до конца в каждой игре. Наш прогноз — победа «Нью-Джерси» с форой +1 с коэффициентом 1,61. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.75
  • Прогноз на матч Брентфорд — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Суонси — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Чарльтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бельфор — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  3.34
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 22:55
    •  1.66
  • Прогноз на матч Питтсбург — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Айлендерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Виннипег — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Даллас — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Анахайм — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Никита Медведев
  • Главная замена Семина не дала Тедеско выиграть трофей в Дохе
    • 00:45 06/02/2020     «Барселона» вылетела из Кубка Испании
  • «Барселона» начала проветривать грязное белье на публике
    • 21:30 07/02/2020     Лионель Месси
  • Месси в «МанСити». Мечта Пепа и боль для Мареза
    • 13:57 09/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Нью-Джерси» — «Флорида». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 12 февраля 2020 года . Прогноз на «Нью-Джерси» — «Флорида». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Трансферный дайджест. 4-10 февраляКто претендует на Филиппе Коутиньо, кого срочно хочет подписать «Барселона», что говорит агент Жоржиньо и другие трансферные новости последних дней Вчера в 22:570
  • 11:26
    • Хабиб возглавил рейтинг лучших бойцов мира по версии Sherdog
  • 09:33
    • «Лейкерс» разгромили «Финикс», «Торонто» продлил серию побед
  • 07:55
    • Свечников признан первой русской звездой недели в НХЛ
    Лионель Месси Футбол Больше, чем голеадор. Ассистентский хет-трик Месси принес «Барселоне» три очкаКаталонцы на выезде одержали волевую победу над «Бетисом» Вчера в 13:520
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отомстит «Дижону» за неудачу в матче Лиги 1?
  • 3.18
    •
  • 12:10
    • «Рома» не будет выкупать у «Арсенала» Мхитаряна
  • 11:56
    • «Барселона» в ближайшее время подпишет форварда «Сосьедада»
  • 11:41
    • Васильев: Чалову больше подходит испанский чемпионат, а не АПЛ
    Выход команд из-под трибунного помещения Футбол Триллер в Дохе. «Ростов» и «Локомотив» выдали лучший поединок на турнире в КатареПресса и комментарии о матче «Ростов» — «Локомотив» 09/02/2020 в 23:300
  • 11:11
    • Головин: Тяжело, когда много тренеров меняется
  • 09:11
    • «Аякс» планирует вернуть Вертонгена
  • 08:56
    • Алли могут дисквалифицировать за шутку про коронавирус
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие