«Нью-Джерси» — «Флорида». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 12 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Флориду». Матч состоится 12 февраля на арене «Пруденшал Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Нью-Джерси» — «Флорида».

«Нью-Джерси»

Команда из Ньюарка продолжает идти последней в турнирной таблице Столичного дивизиона. За 54 матча этому коллективу удалось набрать 50 баллов.

28 января «Нью-Джерси» на выезде переиграл «Оттаву» в серии послематчевых бросков (3:3, 0:2), благодаря чему подопечные Алена Насреддина прервали отрезок из трех поражений.

В последней январской встрече «Девс» по буллитам уступили «Нэшвиллу» (5:5, 1:2). А в начале февраля клуб из Ньюарка был слабее «Далласа» в овертайме (2:3) и «Монреаля» в послематчевых бросках (4:4, 0:1).

Все прогнозы на НХЛ

7 февраля «Нью-Джерси» на арене «Веллс Фарго Центр» разгромил «Филадельфию» (5:0), после чего «Девс» всухую переиграли «Лос-Анджелес» (3:0).

«Флорида»

Коллектив из Санрайза на данном этапе регулярного чемпионата занимает четвертую строчку в таблице Атлантического дивизиона, отставая от зоны плей-офф на 2 пункта.

Февраль для «Флориды» начался с крупного выездного поражения от «Монреаля» (0:4). Из-за этой неудачной игры «коты» прервали свою победную серию из шести матчей.

Через несколько дней подопечные Джоэля Кенневилля в гостях разобрались с «Торонто» (5:3), после чего они в дополнительное время уступили «Коламбусу» (0:1).

7 февраля «Флорида» на глазах у своих болельщиков была опозорена «Вегасом» (2:7), а чуть позже «коты» проиграли «Питтсбургу» (2:3) и «Филадельфии» (1:4).

Прогноз

На победу «Нью-Джерси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,85, ничья оценивается в 4,32, а победа «Флориды» — в 2,17.

Последние матчи «котов» показывают, что эта команда находится сейчас не в лучшей форме, а «Девс», несмотря на турнирное положение, сражаются до конца в каждой игре. Наш прогноз — победа «Нью-Джерси» с форой +1 с коэффициентом 1,61. 0