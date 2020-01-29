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    Отважится ли «Адмирал» на атакующую игру с ЦСКА?

    «Адмирал» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 29 января 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Адмирал Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз на «Адмирал» — ЦСКА
    Юрий Козловский
    В очередной игре КХЛ «Адмирал» будет принимать ЦСКА. Матч состоится 29 января на «Фетисов-Арене». Начало встречи — в 12:30 мск. Прогноз на «Адмирал» — ЦСКА.
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    Хоккей. КХЛ 29 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Адмирал»

    Команда из Владивостока сейчас занимает девятое место в таблице Восточной конференции. От зоны плей-офф этот коллектив пока отстает на 3 пункта.

    В 2020 году «Адмирал» большую часть поединков заканчивает поражениями. В недавних шести встречах подопечные Сергея Светлова уступили четырежды.

    12 января на «Фетисов-Арене» хозяева неожиданно разгромили «Ак Барс» (5:1). После этого «моряки» дважды проиграли «Авангарду» (2:5; 1:3).

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    21 января «Адмирал» на выезде не справился с «Салаватом Юлаевым» (0:2), после чего клуб из Владивостока оказался слабее «Йокерита» в овертайме (3:4). В последней встрече «моряки» по буллитам одолели рижское «Динамо» (1:1, 2:1).

    ЦСКА

    После 52 поединков в регулярке столичный клуб имеет в своем активе 80 очков. Благодаря этому команда уверенно лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

    12 января ЦСКА у себя дома принимал «Автомобилист». Исход матча решился в серии буллитов, в которой хозяева уступили «Авто» (2:2, 0:1).

    Оправившись от поражения, подопечные Игоря Никитина провели отрезок из пяти побед. Все эти поединки «кони» выиграли в основное время.

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    В данной серии ЦСКА оказался сильнее «Динамо» Минск (5:1), «Сочи» (6:1), СКА (3:2), «Локомотива» (3:0) и «Сибири» (3:0).

    Прогноз

    Победа «Адмирала» в этой встрече оценивается в 7,20, на ничью букмекеры дают коэффициент 5,80, а на победу ЦСКА — 1,35.

    В игре во Владивостоке хозяева будут более мотивированы. Несмотря на то что их форма не позволит сражаться с «армейцами» на равных, свои моменты «моряки» найдут. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Адмирала» больше 1 за 1,65. 0

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    «Адмирал» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 29 января 2020 года. Прогноз на «Адмирал» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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