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    «Армейцы» не оступятся в поединке с «юлаевцами»

    «Салават Юлаев» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 6 января 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз на «Салават Юлаев» — ЦСКА
    Максим Шалунов
    В очередной игре КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать ЦСКА. Матч состоится 6 января на «Уфа-Арене». Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — ЦСКА.
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    Хоккей. КХЛ 06 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.85
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 1.80
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    «Салават Юлаев»

    На данном этапе турнира коллектив из Уфы сыграл в 42 встречах регулярки КХЛ. За эти поединки команда смогла заработать 47 баллов. Сейчас она идет восьмой в таблице Восточной конференции.

    В недавних семи встречах на разных соревнованиях «Салават Юлаев» проиграл шесть раз. Эта серия началась поражений от «Сибири» (2:3), «Ак Барса» (1:2) и «Авангарда» (1:2).

    А полоса неудач коллектива из Уфы была прервана встречей с «Ак Барсом». В родных стенах подопечные Николая Цулыгина победили казанцев в дополнительное время (4:3).

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    Но после этого «Салават Юлаев» в рамках Кубка Шпенглера уступил «Амбри Пиотте» (1:4), ТПС (3:4) и клубу «Тршинец» (2:3).

    ЦСКА

    За 43 поединка регулярного сезона КХЛ столичный клуб завоевал 65 баллов. Благодаря этому команда лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

    С 4 по 24 декабря ЦСКА выиграл в шести матчах кряду. Все началось с домашней победы над московским «Динамо» (2:1). После этого «армейцы» четырежды выиграли на выезде.

    Подопечные Игоря Никитина разобрались с «Динамо» Минск (5:2), «Динамо» Рига (4:1), СКА (1:0) и «Витязем» (6:1). Чуть позже «кони» в родных стенах одолели «Металлург» Мг (3:2).

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    25 декабря ЦСКА был слабее «Динамо» Москва (0:3). В других трех встречах «армейцы» были сильнее «Витязя» (3:0), «Локомотива» в овертайме (4:3) и «Сочи» (7:1).

    Прогноз

    На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,75, на ничью — 4,20, а на победу ЦСКА — 1,82.

    Наш прогноз на матч — ЦСКА не проиграет и тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,53. 0

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