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    «Нефтехимик» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 25 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Нефтехимик» — «Ак Барс»
    Кирилл Петров
    В очередной игре КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 25 декабря на арене «Нефтехимик». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Ак Барс».

    «Нефтехимик»

    В турнирной таблице Восточной конференции клуб из Нижнекамска располагается на 10 строчке с 40 очками, завоеванными в 40 поединках регулярки.

    В декабре «волки» приняли участие в шести матчах. Выиграть в этих встречах подопечным Вячеслава Буцаева удалось всего два раза.

    Победы были зафиксированы 1 и 5 декабря. Тогда «Нефтехимик» одержал верх над «Сочи» (4:1) и «Трактором» (6:4). Остальные сражения «нефтяники» проиграли.

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    Сперва нижнекамцы потерпели поражение от «Салавата Юлаева» (1:2), после чего по буллитам они уступили «Металлургу» Мг (3:3, 0:2). 19 декабря «Нефтехимик» был слабее «Автомобилиста» (3:4), а спустя несколько дней он в овертайме не справился с «Трактором» (1:2).

    «Ак Барс»

    Казанский коллектив продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Возглавляет рейтинг сильнейших эта команда с 59 баллами на счету.

    Но в семи декабрьских поединках «Ак Барс» четырежды уступил своим оппонентам. 1 числа этого месяца «барсы» разгромили «Динамо» Москва (5:2), после чего по буллитам проиграли СКА (1:1, 1:2).

    6 декабря подопечные Дмитрия Квартальнова одержали верх над «Торпедо» (4:3), а через пару дней они потерпели поражение от «Авангарда» (0:3).

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    Затем «Ак Барс» разобрался с «Салаватом Юлаевым» (2:1), однако, две последние встречи казанцы провалили. В них коллектив Квартальнова был слабее «Сибири» (0:3) и «Салавата Юлаева» в овертайме (3:4).

    Прогноз

    Победа «Нефтехимика» оценивается в 3,55, а ничья — в 4,20. На победу «Ак Барса» букмекеры дают коэффициент 1,88.

    Зачастую матчи между этими соперниками получаются результативными. Сейчас «Нефтехимику» нужны очки для попадания в зону плей-офф, а казанцам — для сохранения лидерства в таблице Востока. Наш прогноз — тотал больше 4 с коэффициентом 1,57. 0

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    «Нефтехимик» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 25 декабря 2019 года. Прогноз на «Нефтехимик» — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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