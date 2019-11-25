«Спартак» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 25 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Спартак» будет принимать «Нефтехимик». Матч состоится 25 ноября на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Нефтехимик».

«Спартак»

В 31 встрече в рамках регулярного первенства московский клуб сумел набрать 38 очков, благодаря чему сейчас он занимает 6 позицию в турнирной таблице Западной конференции.

В последних шести матчах красно-белым удалось победить четырежды. В самом начале ноября «Спартак» в родных стенах потерпел поражение от «Адмирала» (3:4).

А затем в столичном дерби подопечные Олега Знарка в дополнительное время взяли верх над ЦСКА (2:3), после чего в Риге москвичи уступили местному «Динамо» (3:1).

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16 ноября «Спартак» в Нижнекамске встретился с «Нефтехимиком». Это противостояние завершилось победой гостей (1:4), а чуть позже коллектив Знарка по буллитам одолел «Локомотив» (3:3, 1:0). В последнем поединке красно-белые разгромили минское «Динамо» (7:2).

«Нефтехимик»

На данный момент нижнекамцы идут седьмыми в турнирной таблице Восточной конференции. За 32 игры команда сумела заработать 33 балла.

12 ноября «Нефтехимик» встретился в Москве с «Динамо». Этот матч гости уверенно выиграли (3:6), продлив собственную победную серию до 10 поединков.

Но спустя пару дней «волки» прервали данный отрезок, потерпев поражение от «Локомотива» в Ярославле (6:3). С тех пор подопечные Вячеслава Буцаева только теряют очки.

16 ноября в родных стенах «нефтяники» оказались слабее «Спартака» (1:4), после чего клуб из Нижнекамска дома не справился с московским «Динамо» (4:6) и «Куньлунем РС» (0:2).

Прогноз

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,17, на ничью — 4,00, а на победу «Нефтехимика» — 2,90.

Сейчас москвичи набрали хороший ход, а вот клуб из Нижнекамска начал часто проигрывать. Красно-белые дома должны воспользоваться усталостью оппонентов. Наш прогноз — победа «Спартака» в матче с коэффициентом 1,69. 0