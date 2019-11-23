«Оттава» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 23 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Оттава» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 23 ноября на арене «Канадиен Тайер Центр». Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Оттава» — «Рейнджерс».

«Оттава»

Канадскому клубу из провинции Онтарио удалось немного улучшить свое турнирное положение. В 22 поединках команда заработала 21 очко и заняла 13 место в Восточной конференции.

В последних шести матчах этот коллективы выиграл четырежды. После разгромного поражения от «Каролины» (8:2) подопечные Ди Джея Смита одолели «Нью-Джерси» (2:4).

Победой завершилась и встреча с «Филадельфией» (2:1), после чего «Оттава» не справилась с «Баффало» на выезде (4:2).

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20 ноября «Сенс» в непростом поединке взяли верх над «Детройтом» (3:4), а на следующий день канадский клуб оказался сильнее «Монреаля» в овертайме (1:2).

«Рейнджерс»

В 19 матчах регулярного первенства клуб из Нью-Йорка сумел заработать всего 20 очков, в результате чего он опустился на 14 место в таблице Востока, а также на 7 строчку в Столичном дивизионе.

Большая часть последних поединков заканчивалась для команды потерей очков. 10 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева в серии буллитов уступили «Флориде» (5:6).

А затем в дополнительное время «Рейнджерс» разобрался с «Питтсбургом» (3:2). Спустя несколько дней подопечные Дэвида Куинна были разгромлены «Тампой-Бэй» (9:3).

Неудачей обернулось и второе противостояние «синерубашечников» с «Флоридой» (4:3). А вот 21 ноября у себя дома «Рейнджерс» взял верх над «Вашингтоном» (4:1).

Прогноз

На победу «Оттавы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,45, на ничью — 4,30, а на победу «Рейнджерс» — 2,44.

Безусловно, канадцы в родных стенах будут стараться взять верх над соперником, но гостям уже непозволительно терять очки. Наш прогноз на матч — победа «Рейнджерс» или ничья с коэффициентом 1,53. 0