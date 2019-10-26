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    «Кэпс» и «Ванкувер» не раз забьют в ворота друг друга

    «Ванкувер» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 26 октября 2019 года

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    Прогноз на «Ванкувер» — «Вашингтон»
    Тэтчер Демко
    В очередной игре НХЛ «Ванкувер» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 26 октября на «Роджерс Арене». Начало встречи — в 05:00 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Вашингтон».

    «Ванкувер»

    Приняв участие в 9 матчах нового сезона НХЛ, «Ванкувер» сумел заработать 12 баллов и занял 7 место в общем зачете Западной конференции.

    На старте регулярного первенства клуб из одноименного канадского города проиграл «Эдмонтону» (3:2) и «Калгари» (3:0). Но после этого «Накс» выдали неплохую серию из четырех побед кряду.

    Подопечные Трэвиса Грина разгромили «Лос-Анджелес» (8:2), одолели «Филадельфию» по буллитам (2:2, 2:1), разобрались с «Детройтом» (5:1), а также в послематчевых бросках взяли верх над «Сент-Луисом» (3:3, 0:1).

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    Но 19 октября «Ванкувер» уступил «Нью-Джерси» (1:0). А затем канадская команда обыграла «Рейнджерс» (2:3) и вновь победила «Детройт» (2:5).

    «Вашингтон»

    Сейчас на счету у столичной команды имеется 17 очков, которые клуб из округа Колумбия набрал в 12 матчах. Теперь этот коллектив идет вторым в таблице Восточной конференции.

    15 октября «Вашингтон» в родных стенах крупно проиграл «Колорадо» (3:6). Но после этого «Кэпс» удалось улучшить свое турнирное положение.

    Сперва на «Капитал Уан Арене» хозяева взяли верх над «Торонто» (4:3), а чуть позже они уверенно разобрались дома с «Рейнджерс» (5:2).

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    В гостях подопечные Тодда Рирдена победили «Чикаго» (3:5), а затем и «Калгари» (3:5). Но в последнем на сегодняшний день матче «Вашингтон» в овертайме потерпел поражение от «Эдмонтона» (4:3).

    Прогноз

    На победу «Ванкувера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью — 4,20, а победа «Вашингтона» оценивается коэффициентом 2,39.

    В Канаде встретятся две забивные команды, которые не желают терять очки. Зрителей «Роджерс Арены» ждет результативное противостояние. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,61. 0

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    «Ванкувер» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 26 октября 2019 года. Прогноз на «Ванкувер» — «Вашингтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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