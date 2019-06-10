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    Выиграет ли «Сент-Луис» Кубок Стэнли в шестом матче серии с «Бостоном»?

    «Сент-Луис» — «Бостон». Прогноз (к. 2.04) и ставки на шестой матч финала Кубка Стэнли 10 июня 2019 года

    Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз на «Сент-Луис» — «Бостон»
    Джордан Биннингтон, «Сент-Луис»
    В рамках финала Кубка Стэнли 10 июня 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Бостон Брюинз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Бостон».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 10 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Сент-Луис»

    В пятом матче финала Кубка Стэнли «Сент-Луис» на выезде одержал стратегическую победу над «Бостоном» (2:1), и впервые повел в серии (3:2). Теперь «Блюз» в шаге от общей победы, и шестой матч пройдет на их льду, так что вся инициатива в их руках.

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    Настоящим героем встречи стал голкипер Джордан Биннингтон, который отразил 38 из 39 бросков по своим воротам, и помог команде дожать соперника. Также отметим гол+пас нападающего Райана О’Райлли и победную шайбу Давида Перрона. Российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев очков не набирали.

    Вратарский фактор сыграл ключевую роль в победе «Блюз», которые нанесли по воротам «Бостона» почти в два раза меньше бросков (21 против 39). Но также стоит отметить хорошую игру «Сент-Луиса» в меньшинстве — у «Брюинз» было три попытки, и ни одну из них не удалось реализовать.

    «Бостон»

    «Бостон» дважды вел в серии, но в итоге оказался в шаге от поражения в финале Кубка Стэнли после фиаско в пятой игре. Отступать «Брюинз» некуда, проигрывать больше нельзя, а для того, чтобы взять Кубок, нужно выигрывать два матча подряд.

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    Единственную шайбу в пятой игре с «Блюз» забросил нападающий Джейк ДеБраск с передачи топ-защитника Тори Крюга, но это было уже при счете 0:2. Снова слабо сыграли лидеры атаки — Давид Пастрнак, Давид Крэйчи, Патрис Бержерон и Брэд Маршанд. Вратарь Туукка Раск отразил 19 бросков из 21.

    «Бостон» заметно перебросал соперника, но лишь один раз огорчил Биннингтона. Плюс команду подвела реализация большинства, которая у «Бостона» обычно на высоте. Для того чтобы сравнять счет в серии, «Брюинз» необходимо найти ключи к воротам молодого голкипера «Блюз».

    Прогноз

    Безусловно, шайба сейчас на стороне «Сент-Луиса», которые впервые в истории могут взять Кубок Стэнли, но «Бостон» в текущем плей-офф неоднократно демонстрировал характер в самые сложные моменты. Рискнем с прогнозом на победу «Брюинз» в матче с коэффициентом 2.04. 0

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    «Сент-Луис» — «Бостон». Прогноз (к. 2.04) и ставки на шестой матч финала Кубка Стэнли 10 июня 2019 года. Прогноз на «Сент-Луис» — «Бостон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.04
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