«Сент-Луис» — «Бостон». Прогноз (к. 2.04) и ставки на шестой матч финала Кубка Стэнли 10 июня 2019 года

В рамках финала Кубка Стэнли 10 июня 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Бостон Брюинз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Бостон».

«Сент-Луис»

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Сент-Луис» на выезде одержал стратегическую победу над «Бостоном» (2:1), и впервые повел в серии (3:2). Теперь «Блюз» в шаге от общей победы, и шестой матч пройдет на их льду, так что вся инициатива в их руках.

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Настоящим героем встречи стал голкипер Джордан Биннингтон, который отразил 38 из 39 бросков по своим воротам, и помог команде дожать соперника. Также отметим гол+пас нападающего Райана О’Райлли и победную шайбу Давида Перрона. Российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев очков не набирали.

Вратарский фактор сыграл ключевую роль в победе «Блюз», которые нанесли по воротам «Бостона» почти в два раза меньше бросков (21 против 39). Но также стоит отметить хорошую игру «Сент-Луиса» в меньшинстве — у «Брюинз» было три попытки, и ни одну из них не удалось реализовать.

«Бостон»

«Бостон» дважды вел в серии, но в итоге оказался в шаге от поражения в финале Кубка Стэнли после фиаско в пятой игре. Отступать «Брюинз» некуда, проигрывать больше нельзя, а для того, чтобы взять Кубок, нужно выигрывать два матча подряд.

Единственную шайбу в пятой игре с «Блюз» забросил нападающий Джейк ДеБраск с передачи топ-защитника Тори Крюга, но это было уже при счете 0:2. Снова слабо сыграли лидеры атаки — Давид Пастрнак, Давид Крэйчи, Патрис Бержерон и Брэд Маршанд. Вратарь Туукка Раск отразил 19 бросков из 21.

«Бостон» заметно перебросал соперника, но лишь один раз огорчил Биннингтона. Плюс команду подвела реализация большинства, которая у «Бостона» обычно на высоте. Для того чтобы сравнять счет в серии, «Брюинз» необходимо найти ключи к воротам молодого голкипера «Блюз».

Прогноз

Безусловно, шайба сейчас на стороне «Сент-Луиса», которые впервые в истории могут взять Кубок Стэнли, но «Бостон» в текущем плей-офф неоднократно демонстрировал характер в самые сложные моменты. Рискнем с прогнозом на победу «Брюинз» в матче с коэффициентом 2.04. 0