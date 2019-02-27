«Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 27 февраля 2019 года

В рамках плей-офф КХЛ 27 февраля 2019 года ярославский «Локомотив» примет ХК «Сочи». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Сочи».

«Локомотив»

«Локомотив» подтвердил статус фаворита в первом матче серии против «Сочи» (4:3 ОТ), но победа далась ярославцам непросто — пришлось отыгрываться с 0:2, а затем дожимать соперника в овертайме.

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Откровенно говоря, не лучшим образом сыграл молодой вратарь Илья Коновалов, а роль лидера в тяжелый момент взял на себя опытный защитник Стефан Кронвалль, который оформил дубль и набрал три очка за игру. Победную шайбу в овертайме забросил форвард четвертой тройки Георгий Иванов, еще одна шайба на счету Егора Аверина. Среди других лидеров отметим защитника Якуба Накладала, нападающих Петри Контиолу и Брендона Козуна.

Кроме не самой удачной игры вратаря, отметим и нетипично слабую игру «Локомотива» в меньшинстве — сразу две пропущенные шайбы с четырех попыток у соперника, хотя в регулярном чемпионате надежность ярославцев в меньшинстве составляла более 90%! С другой стороны, «Локомотиву» удалось проявить характер, и забросить сразу четыре шайбы.

«Сочи»

«Сочи», несмотря на ранг аутсайдера, дал хороший бой «Локомотиву» в первой игре серии, подняв себе настроение перед второй игрой. С другой стороны, поражение есть поражение, и если команда нацелена бороться за выход во второй раунд, ей желательно брать одну победу на выезде.

Одним из героев матча стал молодой нападающий Кирилл Капустин, оформивший дубль, еще одну шайбу забросил топ-защитник Юркки Йокипакка, два ассиста отдал ключевой нападающий Роберт Розен. При этом основной вратарь Константин Барулин сыграл не лучшим образом.

«Сочи» забросил две шайбы в большинстве «Локомотиву» — это уже шикарный результат. Если бы в плей-офф давались очки, овертайм на выезде можно было бы называть неплохим результатом. Но при этом нужно улучшать игру в обороне.

Прогноз

В первой игре на «Локомотив» наверняка давил груз ответственности, тогда как «Сочи» терять особо нечего. После первой победы ярославцам должно быт полегче — прогноз на победу «Локомотива» в матче с коэффициентом 1,61. 0