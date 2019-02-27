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    «Локомотив» снова обыграет «Сочи»

    «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 27 февраля 2019 года

    КХЛ Локомотив Сочи
    Прогноз на «Локомотив» — «Сочи»
    Команда «Локомотив»
    В рамках плей-офф КХЛ 27 февраля 2019 года ярославский «Локомотив» примет ХК «Сочи». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Сочи».
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    «Локомотив»

    «Локомотив» подтвердил статус фаворита в первом матче серии против «Сочи» (4:3 ОТ), но победа далась ярославцам непросто — пришлось отыгрываться с 0:2, а затем дожимать соперника в овертайме.

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    Откровенно говоря, не лучшим образом сыграл молодой вратарь Илья Коновалов, а роль лидера в тяжелый момент взял на себя опытный защитник Стефан Кронвалль, который оформил дубль и набрал три очка за игру. Победную шайбу в овертайме забросил форвард четвертой тройки Георгий Иванов, еще одна шайба на счету Егора Аверина. Среди других лидеров отметим защитника Якуба Накладала, нападающих Петри Контиолу и Брендона Козуна.

    Кроме не самой удачной игры вратаря, отметим и нетипично слабую игру «Локомотива» в меньшинстве — сразу две пропущенные шайбы с четырех попыток у соперника, хотя в регулярном чемпионате надежность ярославцев в меньшинстве составляла более 90%! С другой стороны, «Локомотиву» удалось проявить характер, и забросить сразу четыре шайбы.

    «Сочи»

    «Сочи», несмотря на ранг аутсайдера, дал хороший бой «Локомотиву» в первой игре серии, подняв себе настроение перед второй игрой. С другой стороны, поражение есть поражение, и если команда нацелена бороться за выход во второй раунд, ей желательно брать одну победу на выезде.

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    Одним из героев матча стал молодой нападающий Кирилл Капустин, оформивший дубль, еще одну шайбу забросил топ-защитник Юркки Йокипакка, два ассиста отдал ключевой нападающий Роберт Розен. При этом основной вратарь Константин Барулин сыграл не лучшим образом.

    «Сочи» забросил две шайбы в большинстве «Локомотиву» — это уже шикарный результат. Если бы в плей-офф давались очки, овертайм на выезде можно было бы называть неплохим результатом. Но при этом нужно улучшать игру в обороне.

    Прогноз

    В первой игре на «Локомотив» наверняка давил груз ответственности, тогда как «Сочи» терять особо нечего. После первой победы ярославцам должно быт полегче — прогноз на победу «Локомотива» в матче с коэффициентом 1,61. 0

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    Прогноз на «Локомотив» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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