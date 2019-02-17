«Тампа-Бэй» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч НХЛ 17 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля 2019 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Монреаль Канадиенс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Монреаль».

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома уничтожила «Даллас» (6:0), выиграв четвертый матч подряд, а очки «Лайтнинг» набирают на протяжении восьми поединков. «Тампа» уверенно лидирует в общей таблице НХЛ, опережая квартет преследователей «Торонто», «Калгари», «Виннипег» и «Сан-Хосе» на 15 очков.

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Отразив все 32 броска, пятый шатаут в сезоне сделал российский топ-вратарь Андрей Василевский, а лидер атаки Никита Кучеров набрал сразу 4 (1+3) очка за матч. Забросил шайбу и российский защитник Михаил Сергачев. Другие лидеры также были в ударе — Стивен Стэмкос набрал 3 (2+1) очка, Алекс Киллорн сделал гол+пас, Брэйден Поинт отдал два ассиста, шайба также на счету Тайлера Джонсона.

«Тампа-Бэй» обладает сильнейшей атакой в НХЛ, забрасывая в среднем 3,88 шайб за игру и реализуя 29,8% большинства. Но и в целом слабых мест у «Лайтнинг» нет, так как и оборона с меньшинством тоже в топ-5.

«Монреаль»

В прошлом матче «Монреаль» дома в упорной борьбе уступил «Торонто» (3:4 ОТ) — у «Канадиенс» прервалась серия из трех побед подряд, зато очки команда набирает шесть матчей. «Монреаль» занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, и пока что успешно борется за зону плей-офф на Востоке.

В игре с «Торонто» хорошо сыграли лидеры атаки — Эндрю Шоу оформил гол+пас, Брэндон Галлахер и Томаш Татар забросили по шайбе, Макс Доми отдал две передачи. Даже основной вратарь Кэри Прайс стал автором ассиста, но в целом сыграл не очень хорошо. Среди ключевых игроков отметим также защитников Джеффа Питри и Ши Вебера.

У «Монреаля» относительно неплохая оборона, входящая в топ-10, и в атаке «Канадиенс» показывают средние результаты, что тоже неплохо. Но есть проблемы со спецбригадыми, а особенно плохи дела с реализацией большинства — лишь 13,3% и второй худший результат в НХЛ.

Прогноз

Соперники сыграли дважды в сезоне, и оба раза выиграла «Тампа-Бэй» (4:1 на выезде и 6:5 дома). Безусловно, «Тампа» фаворит встречи, и букмекеры уверены в результативной игре, но вряд ли в этот раз она будет уж слишком открытой, ведь «Канадиенс» нужны очки — прогноз на тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,71. 0