«Вегас» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч НХЛ 20 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 20 января 2019 года «Вегас Голден Найтс» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Питтсбург».

«Вегас»

В прошлом поединке «Вегас» на выезде уступил «Виннипегу» (1:4) — это второе поражение «Найтс» в последних трех матчах, но в целом «Вегас» уверенно занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, опережая на 11 очков «Эдмонтон», и на три отставая от «Сан-Хосе».

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Единственную шайбу «Вегаса» в матче забросил Брэндон Пирри. Среди лидеров выделим вратаря Марка-Андре Флери, защитника Ши Теодора, нападающих Уильяма Карлссона, Джонатана Маршессо, Коди Икина, Алекса Таха и травмированного Райли Смита. В лазарете также резервный вратарь Малькольм Саббен, защитник Колин Миллер, нападающие Эрик Хаула, Уильям Кэррьер.

У «Вегаса» очень сильная оборона и вратари, так что в среднем за матч «Голден Найтс» пропускают всего лишь 2,65 шайб (5-й показатель) и показывают 83,1% надежности в меньшинстве. Но атака и большинство с трудом входят в топ-20.

«Питтсбург»

В прошлой игре «Питтсбург» на выезде был разбит «Сан-Хосе» (2:5) — это второе поражение подряд во время выездного турне по западному побережью, а впереди еще две встречи с «Аризоной» и «Вегасом». «Пингвинз» все еще сохраняют место в зоне плей-офф Востока, но опустились уже на 4-е место в Столичном дивизионе.

Четыре шайбы с 28 бросков пропустил вратарь Райан Мюррей, лидеры атаки Фил Кессел, Сидни Кросби и россиянин Евгений Малкин остались без очков. По шайбе на счету топ-защитника Криса Летанга и нападающего Дерека Брассара. Травмированы защитник Джастин Шульц и один из ключевых нападающих Патрик Хорнквист.

По результативности в атаке и эффективности спецбригад «Питтсбург» среди лидеров НХЛ и входит в топ-5. Лишь оборона и нестабильность вратарей мешают «Пингвинз» показывать более надежную игру в своей зоне — в среднем более 3,5 пропущенных шайб за игру и 14-е место.

Прогноз

В первом матче в сезоне «Питтсбург» дома обыграл «Вегас» 4:2, но сейчас на льду «Голден Найтс», исповедующих более оборонительный стиль с плотной опекой, вряд ли стоит ждать много шайб — прогнозируем тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,24. 0