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    СКА может крупно обыграть «Нефтехимик»

    СКА — «Нефтехимик». Прогноз и ставки на матч КХЛ 15 января 2019 года

    КХЛ СКА Нефтехимик
    Прогноз на СКА — «Нефтехимик»
    Сергей Плотников, СКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 15 января 2019 года питерский СКА примет нижнекамский «Нефтехимик». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Нефтехимик».
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    СКА

    В прошлом поединке СКА дома разобрался с «Витязем» (3:1), одержав свою восьмую победу подряд. Армейцы Санкт-Петербурга занимают 2-е место в Западной конференции и в КХЛ в целом, отставая на четыре очка от ЦСКА.

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    СКА полностью доминировал в игре, так что по воротам Магнуса Хеллберга «Витязь» нанес всего 10 бросков. По шайбе на счету Сергея Плотникова и Николая Прохоркина, Никита Гусев оформил гол+пас. Среди лидеров также нападающие Андрей Кузьменко, Александр Барабанов, травмированный защитник Патрик Херсли.

    Почти все показатели СКА находится в пределах первого-второго мест в КХЛ. При этом у армейцев сильнейшая в Лиге атака — в среднем за игру команда забрасывает 3,43 шайбы. Чуть выпадает из этого списка 5-е в Лиге большинство — 25,1% реализации.

    «Нефтехимик»

    В прошлом матче «Нефтехимик» на выезде был разбит «Металлургом» (2:5), проиграв 10 из 11 последних матчей. Нижнекамцы опустились на 11-е место Восточной конференции, и отстают от зоны плей-офф уже на девять очков.

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    Слабо сыграл вратарь Илья Ежов, которого заменили после четвертой пропущенной шайбы. По голу на счету Александра Авцина и одного из лидеров атаки Юусо Пуустинена. Среди ключевых игроков также защитник Адам Полашек, нападающие Йоонас Наттинен, Микаэль Руохома и Анджей Нестрашил.

    Лишь по одному показателю «Нефтехимик» входит в топ-10 КХЛ — это реализация большинства с результатом в 20,4%. В остальном — места в конце второго десятка Лиги.

    Прогноз

    Это первая встреча команд в сезоне, и у букмекеров почти нет сомнений в победе СКА, а учитывая кризис «Нефтехимика», предлагаем прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,10. 0

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    Прогноз на СКА — «Нефтехимик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 15 января 2019 года питерский СКА примет нижнекамский «Нефтехимик». Начало матча — 19:30 мск.
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