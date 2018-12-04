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    «Тампа-Бэй» Кучерова и «Нью-Джерси» Яковлева выдадут результативный поединок

    «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч НХЛ 4 декабря 2018 года

    НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Тампа-Бэй Лайтнинг
    Прогноз на «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»
    Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 4 декабря 2018 года «Нью-Джерси Дэвилз» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй».
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    «Нью-Джерси»

    В прошлом матче «Нью-Джерси» дома в овертайме уступил «Виннипегу», проиграв свой пятый матч подряд и седьмой из последних восьми. Не удивительно, что «Дэвилз» опустились на последнее место во всей Восточной конференции, а впереди непростая поездка на Запад.

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    В игре с «Виннипегом» голами отметились нападающие Йеспер Брэтт, Тэйлор Холл и Маркус Йоханссон, причем у Брэтта гол+пас, а для Холла это уже 27-е очко в сезоне. Среди лидеров также нужно выделить нападающих Кайла Палмьери, Трэвиса Зейджака, Нико Хишера и Блэйка Коулмэна, а также защитника Дэймона Сиверсона. Российский защитник Егор Яковлев сыграл 7-й матч в НХЛ, но очков не набрал. Травмирован нападающий Джои Андерсон.

    Сложно ожидать высоких статистических результатов от команды, занимающей последнее место в конференции, но, тем не менее, «Нью-Джерси» входит в топ-5 лучших команд Лиги по игре в меньшинстве (83,7% надежности). В остальном результаты «Дэвилз» весьма скромные, а по игре в обороне команда и вовсе одна из худших — в среднем 3,44 пропущенные шайбы за матч и 26-е место.

    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» в овертайме дожала на выезде «Флориду» (5:4), одержав свою пятую победу в последних шести матчах. «Лайтнинг» набрали хороший ход, и уверенно лидируют не только в Атлантическом дивизионе и в своей Восточной конференции, но и во всей НХЛ.

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    В игре с «Флоридой» не лучшим образом сыграл вратарь Луи Доминге, заменяющий травмированного Андрея Василевского. Зато героем поединка стал наш Никита Кучеров, который забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Теперь у Кучерова 38 очков и он лидирует в списке бомбардиров команды. Еще один лидер атаки Брэйден Поинт забросил победную шайбу в овертайме.

    Что касается российского защитника Михаила Сергачева, он провел на льду почти 18 минут игрового времени, отдав 9-ю результативную передачу в сезоне. Кроме нашего Андрея Василевского травмированы также защитники Даниэль Жирарди, Райан Макдона, Антон Строльман, нападающий Адам Эрн.

    В последних матчах «Тампа-Бэй» вышла в уверенные лидеры НХЛ по результативности атаки — в среднем за матч «Лайтнинг» забрасывают 3,78 шайб! Кроме того, с реализацией большинства (27,6%) тоже все в полном порядке. Единственный не очень хороший показатель — игра в обороне, ведь «Молнии» пропускают в среднем почти три шайбы за матч (15-е место).

    Прогноз

    Это последняя встреча соперников в текущем сезоне. До этого в двух поединках на льду «Тампы» «Нью-Джерси» дважды проиграл (3:8 и 2:5). С учетом высокой результативности в двух этих встречах, рискнем с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,80. 0

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    Прогноз на «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 4 декабря 2018 года «Нью-Джерси Дэвилз» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 03:00 мск.
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