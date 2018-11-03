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    «Ак Барс» одолеет «Нефтехимик» на выезде

    «Нефтехимик» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 3 ноября 2018 года

    КХЛ Ак Барс Нефтехимик
    Прогноз на «Нефтехимик» — «Ак Барс»
    Артем Лукоянов, «Ак Барс»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 3 ноября 2018 года нижнекамский «Нефтехимик» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Ак Барс».
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    «Нефтехимик»

    В прошлом матче «Нефтехимик» в овертайме уступил московскому «Динамо» (3:4), но продлил серию матчей с очками до двух подряд. В целом же в последних десяти поединках нижнекамцы выиграли лишь четыре раза, и находятся на грани вылета из зоны плей-офф Восточной конференции.

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    Интересно, что в игре с «Динамо» очки набирала исключительно первая пятерка — защитник Андрей Сергей и нападающий Юусо Пуустинен заработали по голу и передаче, еще одна шайба на счету Йоонаса Наттинена. В целом, пятерка легионеров команды набрала уже 68 очков в сезоне, что на 13 очков больше, чем все остальные российские игроки команды вместе взятые. Из-за повреждений могут пропустить встречу нападающие Павел Куликов и Эмиль Галимов.

    С учетом слабых результатов «Нефтехимика» в регулярном чемпионате его статистика также не впечатляет. Ближе всего к топ-10 нижнекамцы по игре в обороне — в среднем 2,61 пропущенная шайба за матч, а хуже всего обстоят дела с игрой в меньшинстве — лишь 74,7% надежности и 19-й результат.

    «Ак Барс»

    В прошлом матче «Ак Барса» разгромил на выезде «Адмирал» (5:1), одержав свою вторую победу подряд и седьмую в последних десяти матчах. Причем из четырех выездных игр казанцы взяли победы в трех, и впереди еще два матча в гостях. На данный момент «Ак Барс» активно борется за второе место Восточной конференции.

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    В игре с «Адмиралом» голами отметились все четыре пятерки «Ак Барса», но особенно выделилась вторая пятерка — Иржи Секач оформил дубль и набрал три очка, Антон Ландер стал автором ассистентского хет-трика, две передачи на счету защитника Пола Постма. Также по шайбе на счету защитника Рафаэля Батыршина, нападающих Артема Лукоянова и Роба Клинкхамера. Под вопросом участие в следующем матче вратаря Александра Шарыченкова и нападающего Федора Малыхина.

    В последнее время результаты «Ак Барса» подтянули его статистику в равных составах. И по забитым и по пропущенным голам казанцы идут в топ-10 КХЛ, но спецбригады по-прежнему очень слабые — лишь 79,8% надежности в меньшинстве (14-е место) и 16,7% реализации большинства (17-й результат).

    Прогноз

    На своем льду и против принципиального соперника «Нефтехимик» наверняка будет сопротивляться, но мы все же прогнозируем победу «Ак Барса» в основное время с коэффициентом 2,32. Тем более что и первая в сезоне игра соперников на льду в Нижнекамске завершилась победой казанцев (2:1). 0

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    Прогноз на «Нефтехимик» — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.32. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 3 ноября 2018 года нижнекамский «Нефтехимик» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 17:00 мск.
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