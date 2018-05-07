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    Переведет ли «Сан-Хосе» серию с «Вегасом» в седьмой матч?

    «Сан-Хосе» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 7 мая

    НХЛ Сан-Хосе Шаркс Вегас Голден Найтс
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    Алекс Тух
    Алекс Тух
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 7 мая «Сан-Хосе Шаркс» примет «Вегас Голден Найтс». Начало матча – 02:30 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Вегас».

    «Сан-Хосе»

    В прошлом матче «Сан-Хосе» на выезде проиграл «Вегасу» (3:5). Счет в серии стал 3:2 в пользу «Найтс», но следующий шестой матч пройдет в Сан-Хосе, где у «Шаркс» будет шанс сравнять счет в серии.

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    Одним из факторов поражения «Сан-Хосе» в пятом матче стала неудачная игра голкипера Мартина Джонса, которого заменили на Аарона Делла в середине третьего периода при счете 0:4. «Шаркс» почти догнали «Найтс», отыграв три шайбы усилиями Кевина Лабанка, Томаша Гертла и Миккеля Бёдкера при трех результативных передачах Логана Кутюра, но пропустили в пустые ворота пятый гол.

    Если четыре матча серии соперники ни в чем не уступали друг другу, то в пятом «Шаркс» были слабее «Найтс» почти по всем показателям – броскам в створ, блокированным броскам, силовым приемам. Плюс неудачная игра Джонса в воротах.

    «Вегас»

    «Вегасу» удалось взять победу на своем льду и повести в серии. Теперь от выхода в финал Западной конференции «Найтс» отделяет всего одна победа. Но шестой поединок состоится на льду «Сан-Хосе».

    Ближайшие события

    В пятой игре у «Вегаса» отличились голами три из четырех троек атаки – дубль оформил Алекс Тух, по голу на счету Джонатан Маршессо, Джеймса Нила и Эрика Хаулы. Также стоит отметить две голевые передачи Давида Перрона. Неоднозначный матч провел голкипер Марк-Андре Флери, который долгое время держал ворота на замке, но в конце третьего периода пропустил три шайбы с интервалом в шесть минут.

    «Вегас» переиграл «Сан-Хосе» почти по всем статистическим показателям. Победа «Найтс» выглядит заслуженной, но при этом команда едва не позволила сопернику отыграться с 0:4.

    Прогноз

    1,75Победа «Сан-Хосе» в матче

    «Вегас» ведет в серии, но соперники идут нога в ногу, и на своем льду «Сан-Хосе» будет играть активнее. Можно присмотреться к ставке на победу «Сан-Хосе» в матче с коэффициентом 1,75.

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