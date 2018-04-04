ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Филадельфия» Проворова обязана справиться с «Айлендерс»

    «Айлендерс» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 4 апреля

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Филадельфия Флайерз
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Иван Проворов
    Иван Проворов
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 4 апреля «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Филадельфия».

    «Айлендерс»

    В прошлом матче «Айлендерс» проиграли на выезде «Нью-Джерси» (3:4). Это поражение стало для «Островитян» вторым подряд и восьмым в последних десяти играх.

    Все прогнозы на НХЛ

    Однако «Айлендерс» давно не претендуют на плей-офф и просто доигрывают регулярку, занимая 12-е место в Восточной конференции. Главная проблема – переполненный лазарет. На травмах, кроме нашего нападающего Николая Кулемина, вратарь Ярослав Галак, защитник Кэлвин Де Хан, нападающие Джон Бэйли, Алан Квин, Шейн Принц и Кейси Сизикас. Притом, что недавно вернулся в строй голкипер Томас Грайсс.

    «Айлендерс» — одна из самых остроатакующих команд НХЛ. Долгое время «Островитяне» лидировали по результативности атаки, но сейчас команда показывает 8-й результат в лиге, забрасывая в среднем 3,16 шайб за матч, а также 6-е по реализации большинства (23,1%). При этом оборона у «Айлендерс» худшая в НХЛ – в среднем 3,61 пропущенных шайб за матч.

    «Филадельфия»

    В прошлом поединке «Филадельфия» дома в овертайме дожала «Бостон» (4:3), одержав свою вторую победу подряд после двух кряду поражений. При этом серия с набранными очками достигла восьми игр подряд.

    Ближайшие события

    «Филадельфия» уже практически гарантировала себе плей-офф и занимает 7-е место в Восточной конференции. Однако «Флаерз» вместе с «Питтсбургом», «Коламбусом» и «Нью-Джерси» ведут борьбу за место в топ-тройке Столичного дивизиона. Четыре команды разделяет всего три очка. В списки травмированных вратари Брайан Эллиотт и Михал Нойвирт, а также нападающий Михаэль Раффль. С начала сезона не играют защитники Джонни Одуйя и Самуэл Морен. Российский защитник Иван Проворов набирает очки три матча подряд. На его счету две шайбы и три передачи.

    «Филадельфия» не может похвастаться хорошей статистикой. В целом «Флаерз» неплохо выглядят в равных составах, показывая сбалансированную игру как в атаке, так и в обороне. Слабое место «Летчиков» — игра спецбригад, а особенно меньшинство – лишь 75,7% надежности и третье с конца место в НХЛ.

    Прогноз

    2,17Победа «Филадельфии» в основное время

    Соперники сыграли друг с другом трижды в сезоне, и дважды победу праздновали «Айлендерс», при этом ни разу команды не забрасывали менее шести шайб в основное время. Но сейчас, учитывая важность победы для «Флаерз», мы рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Филадельфии» в основное время с коэффициентом 2,17.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кике Сетьен споткнется в столице
  • 5,80
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»
    Комментарии
    Подробный разбор
  • ЦСКА снял ростовское проклятье
  • Реакция прессы на победу ЦСКА в последнем матче на «Олимпе-2»
    •
  • Непобедимые. «Барселона» перевернула игру за 53 секунды
  • Реакция СМИ на результат матча «Севилья» — «Барселона»
    •
  • «Спартак» стал теневым фаворитом чемпионской гонки
  • Домашняя победа «Спартака» над «Тосно» — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Амкар» возродил золотую гонку
  • Реакция СМИ на поражение «Локомотива» в перенесенном в Москву матче с пермяками
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов