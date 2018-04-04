«Айлендерс» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 4 апреля

«Айлендерс»

В прошлом матче «Айлендерс» проиграли на выезде «Нью-Джерси» (3:4). Это поражение стало для «Островитян» вторым подряд и восьмым в последних десяти играх.

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Однако «Айлендерс» давно не претендуют на плей-офф и просто доигрывают регулярку, занимая 12-е место в Восточной конференции. Главная проблема – переполненный лазарет. На травмах, кроме нашего нападающего Николая Кулемина, вратарь Ярослав Галак, защитник Кэлвин Де Хан, нападающие Джон Бэйли, Алан Квин, Шейн Принц и Кейси Сизикас. Притом, что недавно вернулся в строй голкипер Томас Грайсс.

«Айлендерс» — одна из самых остроатакующих команд НХЛ. Долгое время «Островитяне» лидировали по результативности атаки, но сейчас команда показывает 8-й результат в лиге, забрасывая в среднем 3,16 шайб за матч, а также 6-е по реализации большинства (23,1%). При этом оборона у «Айлендерс» худшая в НХЛ – в среднем 3,61 пропущенных шайб за матч.

«Филадельфия»

В прошлом поединке «Филадельфия» дома в овертайме дожала «Бостон» (4:3), одержав свою вторую победу подряд после двух кряду поражений. При этом серия с набранными очками достигла восьми игр подряд.

«Филадельфия» уже практически гарантировала себе плей-офф и занимает 7-е место в Восточной конференции. Однако «Флаерз» вместе с «Питтсбургом», «Коламбусом» и «Нью-Джерси» ведут борьбу за место в топ-тройке Столичного дивизиона. Четыре команды разделяет всего три очка. В списки травмированных вратари Брайан Эллиотт и Михал Нойвирт, а также нападающий Михаэль Раффль. С начала сезона не играют защитники Джонни Одуйя и Самуэл Морен. Российский защитник Иван Проворов набирает очки три матча подряд. На его счету две шайбы и три передачи.

«Филадельфия» не может похвастаться хорошей статистикой. В целом «Флаерз» неплохо выглядят в равных составах, показывая сбалансированную игру как в атаке, так и в обороне. Слабое место «Летчиков» — игра спецбригад, а особенно меньшинство – лишь 75,7% надежности и третье с конца место в НХЛ.

Прогноз

2,17Победа «Филадельфии» в основное время

Соперники сыграли друг с другом трижды в сезоне, и дважды победу праздновали «Айлендерс», при этом ни разу команды не забрасывали менее шести шайб в основное время. Но сейчас, учитывая важность победы для «Флаерз», мы рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Филадельфии» в основное время с коэффициентом 2,17.

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