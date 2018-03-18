«Коламбус» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 18 марта

«Коламбус»

В прошлом матче «Коламбус» на выезде обыграл «Филадельфию» (5:3), одержав свою шестую победу подряд и восьмую в последних десяти матчах. Хорошие мартовские результаты позволили «Коламбусу» подняться на 7-е место в Восточной конференции, опережая на один балл «Нью-Джерси» и на четыре – «Флориду».

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Причем «Блу Джекетс» догнали «Филадельфию», идущую на третьем месте в Столичном дивизионе, но пока что уступают «Флаерз» по дополнительным показателям. В списке травмированных защитники Дин Кукан, Райан Мюррей и нападающий Джош Андерсон. Российский вратарь Сергей Бобровский идет на серии из четырех выигранных матчей подряд, а результативная серия нападающего Артемия Панарина насчитывает уже шесть матчей, в которых он набрал 10 (3+7) очков.

«Коламбус» выделяется только своими вратарями и игрой в обороне. В среднем за матч команда пропускает всего 2,73 шайбы – это 9-й результат в НХЛ. Но по остальным показателям «Блу Джекетс» не входят даже в топ-20.

«Оттава»

В прошлом матче «Оттава» сенсационно разбила на выезде «Тампу-Бэй» (7:4), одержав свою вторую выездную победу подряд, но перед выездом к «Коламбусу» «Сенаторс» предстоит вернуться домой, чтобы принять «Даллас».

«Оттава» уже давно ни за что не борется и редко выстреливает победными сериями, хоть и взяла сейчас две победы кряду. Команда занимает предпоследнее место в Восточной конференции, но еще может подняться повыше и обогнать «Детройт» с «Монреалем». В списке травмированных лишь два игрока – защитник Крис Уайдмэн и нападающий Марк Стоун.

«Оттава» ни по одному из основных показателей не входит даже в топ-20 команд Лиги, но хуже всего обстоят дела с обороной – в среднем 3,38 пропущенных шайб за матч и предпоследнее место в НХЛ.

Прогноз

2,03ТБ 5,5

На данный момент соперники сыграли друг с другом два матча, взяв по домашней победе. Причем оба матча изобиловали голами — семь и девять шайб на двоих в каждом игре соответственно. Так что можно присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,03.

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