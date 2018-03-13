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    «Филадельфия» может воспользоваться проблемами «Вегаса»

    «Филадельфия» — «Вегас» Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 марта

    НХЛ Филадельфия Флайерз Вегас Голден Найтс
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    Иван Проворов
    Иван Проворов
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    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 13 марта «Филадельфия Фалерз» примет «Вегас Голден Найтс» Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Вегас» Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 марта.

    «Филадельфия»

    В прошлом поединке «Филадельфия» в родных стенах дожала «Виннипег» (2:1), прервав серию из пяти поражений кряду, которая едва не стоила «Флаерз» места в топ-тройке Столичного дивизионе.

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    Но «Филадельфия» продолжает держаться в лидирующей группе Столичного дивизионе и, учитывая не самые лучшие результаты «Вашингтона» и «Питтсбурга», может замахнуться даже на лидерство. В списке травмированных сразу два вратаря – Брайан Эллиотт и Михал Нойвирт, а также защитник Роберт Хагг. Российский защитник Иван Проворов не набирает очки четыре матча подряд, но проводит на льду в среднем более 23 минут игрового времени.

    «Филадельфия» показывает лучшие результаты в Лиге на точке вбрасываний – 53,6%, но в современной НХЛ этот показатель не слишком влияет на результат. В остальном у команды посредственные результаты, зато неплохой баланс атаки и обороны. А также одно из худших в лиге меньшинство – лишь 75,5% надежности.

    «Вегас»

    В прошлом матче «Вегас» на выезде в серии буллитов дожал «Баффало» (2:1), одержав вторую победу подряд и третью в четырех последних матчах. К тому же, эта победа стала 20-й выездной в сезоне – это новый рекорд НХЛ для команд-дебютантов в первый сезон в Лиге.

    Ближайшие события

    «Вегас» по-прежнему уверенно лидирует в Тихоокеанском дивизионе, но уже заметно отстал от «Нэшвилла», который идет первым в Западной конференции. У «Вегаса» большие проблемы с составом. Из-за травм точно не сыграют против «Филадельфии» резервный вратарь Малькольм Саббен, защитник Лука Сбиса, под вопросом участие нападающих Уильяма Кэрриера, Джеймса Нила, Райлли Смита, Оскара Линдберга. Трое последних – ведущие форварды команды.

    «Вегас» обладает одной из наиболее результативных атак в НХЛ, забрасывая в среднем 3,37 шайб за матч – это 2-е место в Лиге. У «Найтс» также надежная оборона и вратари – в среднем 2,69 пропущенных шайб за матч и 8-я позиция. Но спецбригады у команды не самые выдающиеся.

    Прогноз

    2,53Победа «Филадельфии» в основное время

    Первый матч завершился победой «Филадельфии» на выезде (4:1). И сейчас, учитывая проблемы «Вегаса» с большим количеством травмированных, можно также присмотреться к ставке на победу «Филадельфии» в основное время с коэффициентом 2,53.

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