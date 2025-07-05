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    «Славия» победит «Витебск» в результативном матче

    Славия-Мозырь — ФК Витебск. Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, чемпионат Беларуси, 05 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Славия-Мозырь» — ФК «Витебск»
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    ФК «Витебск» — «МЛ Витебск»
    5 июня в 15-м туре чемпионата Беларуси по футболу сыграют «Славия-Мозырь» и «Витебск». Начало игры — в 18:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Славия-Мозырь» — ФК «Витебск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Славия-Мозырь»

    Турнирное положение: «Славия-Мозырь» занимает 3-е место в чемпионате Беларуси, имея на своем счету 28 очков после 14 встреч при разнице мячей 23:14.

    Большую часть сезона команда из Гомельской области находилась в зоне лидеров, отставая от идущего на 2-м месте минского «Динамо» на 1 балл.

    Последние матчи: «Славия» в минувшем туре сыграла вничью в гостях против «Минска» (2:2), а перед этим разошлась миром с «БАТЭ» (1:1).

    «Славия» не проигрывает на протяжении шести встреч кряду. В последний раз команда Игоря Биончика уступила 12 мая в матче против «МЛ Витебска» (0:2). После поражения от лидеров чемпионата, мозырчане одержали четыре победы и дважды сыграли вничью

    Таким образом, «Славия» набрал 14 очков в последних шести играх перед заключительным матчем первого круга.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Славия», как ранее упомянули, имеет шестиматчевую беспроигрышную серию. Подопечные Игоря Биончика за 14 туров забили 23 раза, что является третьим показателем лиги. Но есть нюанс — столько же мячей в графе «забитые» на счету еще у трех команд. Больше поражали ворота своих соперников только «Ислочь» (28) и «МЛ Витебск» (26).

    Команда из Мозыря с командами из нижней половины таблицы играет крайне убедительно — 5 побед и 2 ничьи в матчах против вышеупомянутого «БАТЭ» и дзержинского «Арсенала» (1:1).

    «Витебск»

    Турнирное положение: У «Витебска» дела в турнирной таблице обстоят похуже, чем у их оппонентов — 10-е место в Высшей лиге с 18 очками в активе при разнице мячей 23:19.

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    • «Витебск» вряд ли можно назвать претендентом на еврокубки, но и от зоны вылета «горожане» находятся далековато — команда в 7 очках отрыва от занимающего 14-е место (зона стыковых матчей) «Нафтана» и в 13 баллах от «Сморгони», которая на 15-м месте..

    Последние матчи: «Витебск» в последнем матче чемпионата страны сыграла «по нулям» с гродненским «Неманом», а до этого проиграла в гостях «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:3.

    В последний раз команда побеждала 15 июня в домашнем матче против «Сморгони» со счетом 2:1, прервав трехматчевую безвыигрышную серию.

    «Витебск» набрал только 4 очка в последних пяти матчах при одной победе, единственной ничьей и трех поражениях.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Витебск» играет не лучшим образом, одержав только единственную победу в последних пяти встречах, обыграв ранее упомянутую «Сморгонь».

    Витебчанам для того, чтобы повысить свои шансы остаться в Высшей лиге необходимо брать три очка в матче со «Славией», которая немного забуксовала.

    «Горожане» любят и сами забивать, и других не обделяют. «Витебск» делит со «Славией» и еще двумя клубами Высшей лиги 3-е место по количеству забитых мячей. По пропущенным мячам, команда из столицы фестиваля «Славянский базар» имеет 10-ю по качеству оборону чемпионата Беларуси.

    Статистика для ставок

    • В шести последних матчах «Славия» не уходит без забитого мяча

    • «Славия» не побеждала «Витебск» на своем поле с 2019-го года в официальных матчах

    • «Витебск» забивает на поле «Славии» стабильно с 2016-го года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Славия» является безусловным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с небольшой разницей в коэффициентах — 1.78 и 1.92.

    Прогноз: Гостям необходимо брать очки в матче против одного из претендентов на медали.

    «Витебск» имеет хороший шанс вернуться на победные рельсы и будет делать все, чтобы забить в матче, но и сама может пропустить.

    Ставка: Обе забьют — Да за 1.86.

    Прогноз: Учитывая важность матча для обеих команд, «Славия» тоже не намерена отсиживаться в обороне.

    Помимо турнирных задач, команде из Мозыря будет принципиально взять верх над неудобным соперником, что они вполне могут сделать

    Ставка: Фора «Славии» -1 за 2.46.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Славия-Мозырь — ФК Витебск?

    Матч Славия-Мозырь — ФК Витебск состоится 29 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Белоруссии.

    Прогноз: какой прогноз на матч Славия-Мозырь — ФК Витебск?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют — Да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Славия-Мозырь — ФК Витебск?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют — Да» с коэффициентом у букмекеров 1.86.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Славия-Мозырь — ФК Витебск?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Белоруссии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Славия-Мозырь — ФК Витебск?

    Коэффициенты букмекеров: «Славия» является безусловным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 4.10.

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    Славия-Мозырь — ФК Витебск: прогноз и ставка за 1.86, статистика, коэффициенты матча 29.06.202519:00. «Славия» победит «Витебск» в результативном матче
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