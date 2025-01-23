23 января в 7-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Эльфсборг» и «Ницца». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эльфсборг» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эльфсборг»

Турнирное положение: Шведы в нынешней Лиге Европы выступают не столь ярко. Нынче команда пребывает на 24 месте турнирной таблицы.

При этом «Эльфсборг» в 6 стартовых турах набрал 7 очков. А вот оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой 11 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке шведы потерпели неудачу. Команда уступила «Стали» Мелец (0:2).

При этом «Эльфсборг» чуть ранее сумел одолеть «Карабах» (1:0). А вот до того был изящным образом обыгран «Хеккен» (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Шведы постараются сохранить место в топ-24. Плюс оппонент уже практически потерял турнирную мотивацию.

Вообще, «Эльфсборг» способен выдать отдельный яркий поединок. Вот только в Лиге Европы команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Шведы намерены закрепиться в зоне плей-офф.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» нынешний сезон проводят недостаточно продуктивно. К примеру, в Лиге Европы команда сейчас находится на 35 месте турнирной таблицы.

Причем «Ницца» в 6 поединках Лиги Европы отличилась 6 забитыми мячами. А вот в свои ворота французы пропустили 14 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Орлята» уступили «Лиллю» (1:2).

При этом до того команда с трудом одолела скромную «Бастию». Зато поединок с «Реймсом» завершился уверенной викторией (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлята» до последней неудачи победили трижды кряду. А вот в Лиге Европы команда уже не поднимется в топ-24.

В своем чемпионате команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы. Причем отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего 1 зачетный балл.

В кадровом плане «Ницца» выглядит относительно выгодно. Вот и в этом поединке «орлята» смогут рассчитывать на всех своих ведущих игроков.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Французы уж точно намерены хлопнуть дверью напоследок.

Статистика для ставок

«Ницца» до последней коллизии победила 3 раза кряду

«Ницца» в Лиге Европы пропускает в среднем чаще 2 голов за матч

«Эльфсборг» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Французы выглядят сильнее соперника, и уж точно будут активны у его ворот.

«Орлятам» в Лиге Европы уже ничего не светит, но гости все равно будут действовать с позиции силы.

Ставка: Победа «Ниццы» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25