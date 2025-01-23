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    Шведов ждёт коллизия?!

    «Эльфсборг» — «Ницца». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига Европы, 23 января 2025 года

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    «Эльфсборг»
    23 января в 7-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Эльфсборг» и «Ницца». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эльфсборг» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 23 Января 2025 года

    Эльфсборг

  • Борас
    •  Эльфсборг 23:00 Ницца

    Ницца

  • Лига Европы. Этап лиги
    •

    «Эльфсборг»

    Турнирное положение: Шведы в нынешней Лиге Европы выступают не столь ярко. Нынче команда пребывает на 24 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эльфсборг» в 6 стартовых турах набрал 7 очков. А вот оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой 11 раз.

    Эльфсборг — Ницца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке шведы потерпели неудачу. Команда уступила «Стали» Мелец (0:2).

    При этом «Эльфсборг» чуть ранее сумел одолеть «Карабах» (1:0). А вот до того был изящным образом обыгран «Хеккен» (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Шведы постараются сохранить место в топ-24. Плюс оппонент уже практически потерял турнирную мотивацию.

    Вообще, «Эльфсборг» способен выдать отдельный яркий поединок. Вот только в Лиге Европы команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Шведы намерены закрепиться в зоне плей-офф.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Орлята» нынешний сезон проводят недостаточно продуктивно. К примеру, в Лиге Европы команда сейчас находится на 35 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ницца» в 6 поединках Лиги Европы отличилась 6 забитыми мячами. А вот в свои ворота французы пропустили 14 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Орлята» уступили «Лиллю» (1:2).

    При этом до того команда с трудом одолела скромную «Бастию». Зато поединок с «Реймсом» завершился уверенной викторией (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Орлята» до последней неудачи победили трижды кряду. А вот в Лиге Европы команда уже не поднимется в топ-24.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы. Причем отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего 1 зачетный балл.

    В кадровом плане «Ницца» выглядит относительно выгодно. Вот и в этом поединке «орлята» смогут рассчитывать на всех своих ведущих игроков.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Французы уж точно намерены хлопнуть дверью напоследок.

    Статистика для ставок

    • «Ницца» до последней коллизии победила 3 раза кряду

    • «Ницца» в Лиге Европы пропускает в среднем чаще 2 голов за матч

    • «Эльфсборг» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Французы выглядят сильнее соперника, и уж точно будут активны у его ворот.

    «Орлятам» в Лиге Европы уже ничего не светит, но гости все равно будут действовать с позиции силы.

    Ставка: Победа «Ниццы» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

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    «Эльфсборг» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 23.01.2025. Прогнозы на футбол. Шведов ждёт коллизия?!
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