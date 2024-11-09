ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Бенфика»Экватор Лиги чемпионов: претенденты на титул и аутсайдеры Конор МакгрегорПровал Альдо против Макгрегора и еще 5 громких апсетов в полулегком весе UFC Эден АзарОт Азара до Эдегора. Мбаппе может войти в число провалившихся «Галактико»
    Все новости спорта

    Продлится ли беспроигрышная серия «Борнмута»?

    «Брентфорд» — «Борнмут». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 9 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брентфорд Прогнозы на Борнмут Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Борнмут»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антуан Семеньо
    «Брентфорд» примет на своем поле «Борнмут» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 9 ноября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Борнмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Ноября 2024 года

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •  Брентфорд 18:00 Борнмут

    Борнмут

  • Борнмут
    •

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 10-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы на 12-й позиции.

    Команда на восемь очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, а также на пять баллов от зоны еврокубков.

    Брентфорд — Борнмут: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Фулхэма» (1:2).

    Это поражение прервало мини-серию побед «Пчел» в два поединка, которые пришлись на национальное первенство и Кубок английской Лиги.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Айер, Нунеш, Дасилва, Тиагу, Хики, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Брентфорд» выиграл трижды при двух поражениях.

    Это говорит о неплохой форме коллектива, которая вместе с фактором своего поля позволяет ему рассчитывать на успех, что особенно важно в матче против конкурента.

    Бриан Мбёмо — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с восемью голами.

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» после 10-ти стартовых туров английского первенства набрал 15 баллов.

    Команда занимает 10-ю позицию в середине турнирной таблицы, отставая на три очка от зоны еврокубков и опережая на 10 пунктов зону вылета.

  • Артета уперся в потолок? Наставник «Арсенала» — не следующий Гвардиола или Моуринью
  • «Канониры» не начнут снова выигрывать трофеи, пока их тренер не выработает свою собственную индивидуальность
  • 06/11/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура АПЛ «Вишни» в домашних стенах сенсационно обыграли «Манчестер Сити» (2:1).

    Перед этим южане в предыдущем туре английской Премьер-лиги на чужом поле отобрали очки у еще одного представителя топ-6 — «Астон Виллы» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Уаттара, Кепа, Синистерра, Скотт, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Борнмут» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Данная форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, что является задачей-минимум в поединке против конкурента.

    Антуан Семеньо — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Брентфорд» выиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Борнмут» выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Борнмута» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.50, победа «Борнмута» — в 2.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в 10-ти последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в восьми из них забивали больше 2,5 голов.

    И хотя в трех из четырех последних поединков гостей оба данных сценария одновременно не были реализованы, фактор результативности матчей фаворита обещает стать решающим.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их трех последних матчах.

    Ставка: «Борнмут» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.90

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Копетдаг — Шагадам
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Бунёдкор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Чжэн — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ротор — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Соболенко — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Касымпаша — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Рияд — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Утрехт — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Эльче — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Лечче — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брентфорд» — «Борнмут»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. Продлится ли беспроигрышная серия «Борнмута»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры