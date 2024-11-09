Брентфорд
Борнмут
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 10-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы на 12-й позиции.
Команда на восемь очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, а также на пять баллов от зоны еврокубков.
Брентфорд — Борнмут: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Фулхэма» (1:2).
Это поражение прервало мини-серию побед «Пчел» в два поединка, которые пришлись на национальное первенство и Кубок английской Лиги.
Не сыграют: травмированы — Айер, Нунеш, Дасилва, Тиагу, Хики, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Брентфорд» выиграл трижды при двух поражениях.
Это говорит о неплохой форме коллектива, которая вместе с фактором своего поля позволяет ему рассчитывать на успех, что особенно важно в матче против конкурента.
Бриан Мбёмо — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с восемью голами.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» после 10-ти стартовых туров английского первенства набрал 15 баллов.
Команда занимает 10-ю позицию в середине турнирной таблицы, отставая на три очка от зоны еврокубков и опережая на 10 пунктов зону вылета.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура АПЛ «Вишни» в домашних стенах сенсационно обыграли «Манчестер Сити» (2:1).
Перед этим южане в предыдущем туре английской Премьер-лиги на чужом поле отобрали очки у еще одного представителя топ-6 — «Астон Виллы» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Уаттара, Кепа, Синистерра, Скотт, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Борнмут» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Данная форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, что является задачей-минимум в поединке против конкурента.
Антуан Семеньо — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Брентфорд» выиграл
- в трех из пяти последних матчей «Борнмут» выиграл
- в трех из четырех последних матчей «Борнмута» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.50, победа «Борнмута» — в 2.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.
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Прогноз: в 10-ти последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в восьми из них забивали больше 2,5 голов.
И хотя в трех из четырех последних поединков гостей оба данных сценария одновременно не были реализованы, фактор результативности матчей фаворита обещает стать решающим.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их трех последних матчах.
Ставка: «Борнмут» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.90