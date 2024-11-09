«Брентфорд» примет на своем поле «Борнмут» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 9 ноября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Борнмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 10-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы на 12-й позиции.

Команда на восемь очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, а также на пять баллов от зоны еврокубков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Фулхэма» (1:2).

Это поражение прервало мини-серию побед «Пчел» в два поединка, которые пришлись на национальное первенство и Кубок английской Лиги.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Айер, Нунеш, Дасилва, Тиагу, Хики, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Брентфорд» выиграл трижды при двух поражениях.

Это говорит о неплохой форме коллектива, которая вместе с фактором своего поля позволяет ему рассчитывать на успех, что особенно важно в матче против конкурента.

Бриан Мбёмо — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с восемью голами.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» после 10-ти стартовых туров английского первенства набрал 15 баллов.

Команда занимает 10-ю позицию в середине турнирной таблицы, отставая на три очка от зоны еврокубков и опережая на 10 пунктов зону вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура АПЛ «Вишни» в домашних стенах сенсационно обыграли «Манчестер Сити» (2:1).

Перед этим южане в предыдущем туре английской Премьер-лиги на чужом поле отобрали очки у еще одного представителя топ-6 — «Астон Виллы» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Уаттара, Кепа, Синистерра, Скотт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Борнмут» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Данная форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, что является задачей-минимум в поединке против конкурента.

Антуан Семеньо — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Брентфорд» выиграл

в трех из пяти последних матчей «Борнмут» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Борнмута» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.50, победа «Борнмута» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в 10-ти последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в восьми из них забивали больше 2,5 голов.

И хотя в трех из четырех последних поединков гостей оба данных сценария одновременно не были реализованы, фактор результативности матчей фаворита обещает стать решающим.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их трех последних матчах.

Ставка: «Борнмут» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.90