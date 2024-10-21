Альбасете
Бургос
«Альбасете»
Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Сегунды данный коллектив финишировал на 13 месте в таблице, опередив зону вылета на шесть пунктов.
В новом же чемпионате «Альбасете» с 11очками идет в середине турнирки, опережая на два пункта зону вылета. У клуба три виктории, две ничьи и четыре проигрыша, разница мячей — 13:15.
Альбасете — Бургос: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре «сырники» расписали гостевую мировую с «Уэской» 2:2. А ранее они поделили на своем поле очки с «Кордовой» 1:1 и были разгромлены в родных стенах «Депортиво» со счетом 2:5.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Альбасете» к этой игре подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписал две результативные мировые и уступил с крупным счетом. Всего же за семь предыдущих игр первенства коллектив проиграл в четырех из них и добился за все это время лишь одной виктории.
«Бургос»
Турнирное положение: В прошлом сезоне «Бургос» финишировал в середине таблицы, существенно проиграв зоне плей-офф.
В текущем чемпионате коллектив набрал 14 баллов и идет девятым, уступая пункт зоне плей-офф. У него четыре виктории, две ничьи и три фиаско, разница мячей — 11:10.
Последние матчи: «Бело-черные» крайне неудачно провели свои две предыдущие игры чемпионата, обе проиграв из без забитых мячей. Сперва в этот период они в гостях были повержены «Альмерией» со счетом 0:2, а в прошлом туре дома уступили со счетом 0:1 «Мирандесом».
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: К этому поединку «Бургос» подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, которую начал результативной мировой, а затем проиграл две последующие встречи всухую. Перед этим же коллектив выдал период из трех викторий кряду. причем за все данные поединки он не пропустил ни одного гола.
Статистика для ставок
- В прошлом чемпионате эти клубы обменялись домашними викториями по 2:1
- В четырех из пяти предыдущих очных игр этих команд играла ставка обе забьют
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Альбасете» — 2.05, победа «Бургоса» — 3.57, ничья — 3.54.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.82 соответственно.
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Прогноз: В первую очередь здесь ставим на обмен забитыми мячами, потому что «Альбасете» забивает в последнее время в каждой игре, а «Бургос» будет всеми силами стараться прервать свою сухую серию. К тому же на это еще указывает очная статистика.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.81.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет победа «Альбасете», так как на своем поле в прошлом сезоне он одолел «Бургос».
Ставка: победа «Альбасете» 2.05.