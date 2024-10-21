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    «Альбасете» положит на лопатки «Бургос»

    «Альбасете» — «Бургос». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 21 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Альбасете» — «Бургос»
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    «Альбасете»
    В понедельник, 21 октября, в 10-м туре испанской Сегунды «Альбасете» дома примет «Бургос». Начало игры запланировано на 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Альбасете» — «Бургос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 21 Октября 2024 года

    Альбасете

  • Испания. Сегунда
    •  Альбасете 21:30 Бургос

    Бургос

  • Испания. Сегунда
    •

    «Альбасете»

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Сегунды данный коллектив финишировал на 13 месте в таблице, опередив зону вылета на шесть пунктов.

    В новом же чемпионате «Альбасете» с 11очками идет в середине турнирки, опережая на два пункта зону вылета. У клуба три виктории, две ничьи и четыре проигрыша, разница мячей — 13:15.

    Альбасете — Бургос: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре «сырники» расписали гостевую мировую с «Уэской» 2:2. А ранее они поделили на своем поле очки с «Кордовой» 1:1 и были разгромлены в родных стенах «Депортиво» со счетом 2:5.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Альбасете» к этой игре подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписал две результативные мировые и уступил с крупным счетом. Всего же за семь предыдущих игр первенства коллектив проиграл в четырех из них и добился за все это время лишь одной виктории.

    «Бургос»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне «Бургос» финишировал в середине таблицы, существенно проиграв зоне плей-офф.

    В текущем чемпионате коллектив набрал 14 баллов и идет девятым, уступая пункт зоне плей-офф. У него четыре виктории, две ничьи и три фиаско, разница мячей — 11:10.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Бело-черные» крайне неудачно провели свои две предыдущие игры чемпионата, обе проиграв из без забитых мячей. Сперва в этот период они в гостях были повержены «Альмерией» со счетом 0:2, а в прошлом туре дома уступили со счетом 0:1 «Мирандесом».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: К этому поединку «Бургос» подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, которую начал результативной мировой, а затем проиграл две последующие встречи всухую. Перед этим же коллектив выдал период из трех викторий кряду. причем за все данные поединки он не пропустил ни одного гола.

    Статистика для ставок

    • В прошлом чемпионате эти клубы обменялись домашними викториями по 2:1

    • В четырех из пяти предыдущих очных игр этих команд играла ставка обе забьют

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Альбасете» — 2.05, победа «Бургоса» — 3.57, ничья — 3.54.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.82 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь здесь ставим на обмен забитыми мячами, потому что «Альбасете» забивает в последнее время в каждой игре, а «Бургос» будет всеми силами стараться прервать свою сухую серию. К тому же на это еще указывает очная статистика.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.81.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет победа «Альбасете», так как на своем поле в прошлом сезоне он одолел «Бургос».

    Ставка: победа «Альбасете» 2.05.

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    «Альбасете» — «Бургос»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 21.10.2024. Прогнозы на футбол. «Альбасете» положит на лопатки «Бургос»
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