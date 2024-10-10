Гибралтар
Сан-Марино
Гибралтар
Турнирное положение: Гибралтар после одного сыгранного поединка в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрал один балл.
Гибралтар занимает вторую позицию, отставая на два балла от лидера Сан-Марино, а также опережая по дополнительным показателям третий в группе Лихтенштейн.
Гибралтар — Сан-Марино: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле сыграла вничью с Лихтенштейном (2:2).
Перед этим коллектив обыграл Андорру на своем поле в рамках товарищеской встречи с результатом 1:0.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были товарищескими, а еще один — официальным, Гибралтар ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.
Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать на успех, тогда как более высокий класс и фактор домашнего поля, еще больше повышает их шансы.
Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.
Сан-Марино
Турнирное положение: Сан-Марино после одного сыгранного поединка в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрал три очка.
Сан-Марино занимает первую позицию, опережая на три очка второй в группе Гибралтар и третий Лихтенштейн.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле минимально проиграла Молдове (0:1).
Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций на своем поле переиграл Лихтенштейн с результатом 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: вышеуказанная победа стала для Сан-Марино первой за последние 10 лет, тогда как последняя на сегодня ничья датирована 24 марта 2024 года в матче с Сент-Китс и Невис.
Такая форма не позволяет гостям рассчитывать даже на ничью, тогда как разница в классе и фактор чужого поля еще больше ухудшает данные шансы.
Нико Сенсоли — автор единственного гола в новом розыгрыше Лиги наций.
Статистика для ставок
- в 17-ти из 18-ти последних матчей Гибралтара хотя бы одна команда не забьет
- в пяти из шести последних матчей Гибралатара забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Сан-Марино забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Гибралтар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.61. Ничья — в 3.50, успех Сан-Марино — в 6.50.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.50 и 2.60.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше двух голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.
При этом в двух последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,0 голов за 1.84.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в двух последних матчах Сан-Марино.
Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.49