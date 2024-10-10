10 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Гибралтар и Сан-Марино. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Гибралтар — Сан-Марино, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гибралтар

Турнирное положение: Гибралтар после одного сыгранного поединка в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрал один балл.

Гибралтар занимает вторую позицию, отставая на два балла от лидера Сан-Марино, а также опережая по дополнительным показателям третий в группе Лихтенштейн.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле сыграла вничью с Лихтенштейном (2:2).

Перед этим коллектив обыграл Андорру на своем поле в рамках товарищеской встречи с результатом 1:0.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были товарищескими, а еще один — официальным, Гибралтар ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать на успех, тогда как более высокий класс и фактор домашнего поля, еще больше повышает их шансы.

Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Сан-Марино

Турнирное положение: Сан-Марино после одного сыгранного поединка в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрал три очка.

Сан-Марино занимает первую позицию, опережая на три очка второй в группе Гибралтар и третий Лихтенштейн.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле минимально проиграла Молдове (0:1).

Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций на своем поле переиграл Лихтенштейн с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: вышеуказанная победа стала для Сан-Марино первой за последние 10 лет, тогда как последняя на сегодня ничья датирована 24 марта 2024 года в матче с Сент-Китс и Невис.

Такая форма не позволяет гостям рассчитывать даже на ничью, тогда как разница в классе и фактор чужого поля еще больше ухудшает данные шансы.

Нико Сенсоли — автор единственного гола в новом розыгрыше Лиги наций.

Статистика для ставок

в 17-ти из 18-ти последних матчей Гибралтара хотя бы одна команда не забьет

в пяти из шести последних матчей Гибралатара забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Сан-Марино забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гибралтар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.61. Ничья — в 3.50, успех Сан-Марино — в 6.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.50 и 2.60.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше двух голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

При этом в двух последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,0 голов за 1.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в двух последних матчах Сан-Марино.

Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.49