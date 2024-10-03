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    «Фиорентина» сокрушит соперника?

    «Фиорентина» — ТНС. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Лига конференций, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — ТНС
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    «Эмполи» — «Фиорентина»
    «Фиорентина» сыграет против клуба ТНС из Уэльса на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — ТНС, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:00 ТНС

    ТНС

  • Лига конференций. Этап лиги
    •

    «Фиорентина»

    Турнирная положение: В чемпионате Италии «Фиорентина» занимает 11 место с 7 набранными очками. В 6 туре Серии А «фиалки» сыграли вничью с «Эмполи» (0:0).

    Последние матчи: В еврокубках «Фиорентина» стартовала с 4-го отборочного раунда Лиги конференций, выиграв у венгерского коллектива «Пушкаш Академи» (3:3 — дома, 2:1 — в гостях). Таким образом итальянский клуб пробился в основную сетку ЛК.

    Не сыграют: Не сможет помочь своей команде в первом туре Лиги конференций из-за травмы хорватский защитник Марин Понграчич.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних 10 матчах «Фиорентина» проиграла лишь раз «Аталанте» (2:3) в рамках итальянского чемпионата. В остальных игра были одержаны 3 победы и зафиксированы 6 ничейных результатов.

    ТНС

    Турнирная положение: В чемпионате Уэльса ТНС занимает 5 место с активом 15 очков. От лидера турнира — команды «Пенибонт» отставание составляет 8 баллов.

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    • Последние матчи: Валлийский клуб стартовал в этом сезоне с первого раунда Лиги чемпионов, одержав победу над клубом «Дечич» (3:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во втором раунде самого главного клубного турнира Европы клуб уступил «Ференцварошу» (0:5 — дома, 1:2 — в гостях).

    Из Лиги чемпионов клуб перешёл в Лигу Европы, где уступил «Петрокубу» (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).

    Таким образом «Нью-Сейнтс» перебрался в третий отборочный раунд Лиги конференций, где одержал уверенную победу над литовским «Паневежисом» (3:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах ТНС одержал три победы и две встречи проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Фиорентина» в 10 матчах потерпела лишь 1 поражение

    • ТНС из Лиги Европы перебрался в Лигу конференций

    • «Фиорентина» и ТНС ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.03. Ничья оценена в 20.00, а победа «Юргордена» — в 50.00.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.66 и 2.28 соответственно.

    Прогноз: Валлийский клуб вряд ли сможет составить топ-клубу Серии А. Здесь ожидается игра в одни ворота.

    Ставка: Фора «Фиорентины» (-3.5) с коэффициентом 2.14.

    Прогноз: В матчах с участием ТНС и «Фиорентины» в среднем забивается по три мяча, так что в предстоящем матче Лиги конференций можно сыграть на тотале поединка.

    Ставка: ТБ 4 с коэффициентом 1.89.

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    «Фиорентина» — ТНС: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» сокрушит соперника?
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