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    «Уэска» продлит победное шествие?

    Уэска — Бургос: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Бургос»
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    «Уэска»
    В субботу, 7 сентября, в четвертом туре испанской Сегунды «Уэска» на своем поле сыграет против «Бургоса». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Уэска» — «Бургос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 07 Сентября 2024 года

    Уэска

  • Испания. Сегунда
    •  Уэска 19:30 Бургос

    Бургос

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Уэска»

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Сегунды «Уэска» вела борьбу за выживание, финишировав на 17 месте в четырех очках от зоны вылета.

    В текущем же чемпионате «оскенцы» после трех туров лидируют, выиграв все три проведенные игры с общим счетом 6:2.

    Уэска — Бургос: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: На минувших выходных арагонцы смогли в гостях переиграть крепкую «Гранаду» со счетом 3:1. До этого же они одолели в гостевой встрече 1:0 «Эльче» и на своей территории «Депортиво» из Ла-Коруньи — 2:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Еще с учетом прошлого сезона «Уэска» не проигрывает в рамках Сегунды на протяжении последних пяти матчей.

    За этот промежуток времени «сине-гранатовые» отпраздновали четыре виктории и расписали одну мировую. Проиграли же они только раз за предыдущие семь встреч чемпионата при пяти выигрышах.

    «Бургос»

    Турнирное положение: «Бургос» в прошлом чемпионате Сегунды финишировал на девятой позиции, проиграв пять пунктов зоне плей-офф.

    В текущем же первенстве коллектив после трех туров набрал четыре очка и плетется в середине турнирной таблицы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: Стартовали «бело-черные» в новом чемпионате с домашней виктории над «Картахеной» со счетом 3:1. После этого они очки на выезде с новичком «Кордобой» 2:2 и проиграли в прошлом туре на своем поле «Кастельону» со счетом 0:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: У коллектива только одна виктория в рамках Сегунды еще с учетом прошлого чемпионата. Также за это время «Бургос» два раза сыграл вничью и потерпел три поражения. Причем в гостях у него в первенстве четыре фиаско за последние шесть матчей и одна победа.

    Статистика для ставок

    • «Уэска» дома выиграла у «Бургоса» во всех четырех очных противостояниях

    • И в трех случаях виктории были добыты с сухим счетом

    • В трех из четырех предыдущих очных игр данных команд приносили обмен голами

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Уэски» букмекеры дают коэффициент 2.34. Ничья оценена в 3.20, а победа «Бургоса» оценена в 3.22.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.46 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: прогнозируем, что «Уэска» продлит свою победную серию и обыграет в родных стенах такого удобного для себя соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Уэски» за 2.34.

    Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что будет забито минимум два гола, ведь в новом сезоне обе команды выдают пока только результативные поединки.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.82.

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    «Уэска» — «Бургос»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 07.09.2024. Прогнозы на футбол. «Уэска» продлит победное шествие?
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