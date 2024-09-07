В субботу, 7 сентября, в четвертом туре испанской Сегунды «Уэска» на своем поле сыграет против «Бургоса». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Уэска» — «Бургос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уэска»

Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Сегунды «Уэска» вела борьбу за выживание, финишировав на 17 месте в четырех очках от зоны вылета.

В текущем же чемпионате «оскенцы» после трех туров лидируют, выиграв все три проведенные игры с общим счетом 6:2.

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Последние матчи: На минувших выходных арагонцы смогли в гостях переиграть крепкую «Гранаду» со счетом 3:1. До этого же они одолели в гостевой встрече 1:0 «Эльче» и на своей территории «Депортиво» из Ла-Коруньи — 2:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: Еще с учетом прошлого сезона «Уэска» не проигрывает в рамках Сегунды на протяжении последних пяти матчей.

За этот промежуток времени «сине-гранатовые» отпраздновали четыре виктории и расписали одну мировую. Проиграли же они только раз за предыдущие семь встреч чемпионата при пяти выигрышах.

«Бургос»

Турнирное положение: «Бургос» в прошлом чемпионате Сегунды финишировал на девятой позиции, проиграв пять пунктов зоне плей-офф.

В текущем же первенстве коллектив после трех туров набрал четыре очка и плетется в середине турнирной таблицы.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Стартовали «бело-черные» в новом чемпионате с домашней виктории над «Картахеной» со счетом 3:1. После этого они очки на выезде с новичком «Кордобой» 2:2 и проиграли в прошлом туре на своем поле «Кастельону» со счетом 0:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: У коллектива только одна виктория в рамках Сегунды еще с учетом прошлого чемпионата. Также за это время «Бургос» два раза сыграл вничью и потерпел три поражения. Причем в гостях у него в первенстве четыре фиаско за последние шесть матчей и одна победа.

Статистика для ставок

«Уэска» дома выиграла у «Бургоса» во всех четырех очных противостояниях

И в трех случаях виктории были добыты с сухим счетом

В трех из четырех предыдущих очных игр данных команд приносили обмен голами

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Уэски» букмекеры дают коэффициент 2.34. Ничья оценена в 3.20, а победа «Бургоса» оценена в 3.22.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.46 и 1.55 соответственно.

Прогноз: прогнозируем, что «Уэска» продлит свою победную серию и обыграет в родных стенах такого удобного для себя соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Уэски» за 2.34.

Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что будет забито минимум два гола, ведь в новом сезоне обе команды выдают пока только результативные поединки.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.82.