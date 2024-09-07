Уэска
Бургос
«Уэска»
Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Сегунды «Уэска» вела борьбу за выживание, финишировав на 17 месте в четырех очках от зоны вылета.
В текущем же чемпионате «оскенцы» после трех туров лидируют, выиграв все три проведенные игры с общим счетом 6:2.
Уэска — Бургос: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: На минувших выходных арагонцы смогли в гостях переиграть крепкую «Гранаду» со счетом 3:1. До этого же они одолели в гостевой встрече 1:0 «Эльче» и на своей территории «Депортиво» из Ла-Коруньи — 2:1.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: Еще с учетом прошлого сезона «Уэска» не проигрывает в рамках Сегунды на протяжении последних пяти матчей.
За этот промежуток времени «сине-гранатовые» отпраздновали четыре виктории и расписали одну мировую. Проиграли же они только раз за предыдущие семь встреч чемпионата при пяти выигрышах.
«Бургос»
Турнирное положение: «Бургос» в прошлом чемпионате Сегунды финишировал на девятой позиции, проиграв пять пунктов зоне плей-офф.
В текущем же первенстве коллектив после трех туров набрал четыре очка и плетется в середине турнирной таблицы.
Последние матчи: Стартовали «бело-черные» в новом чемпионате с домашней виктории над «Картахеной» со счетом 3:1. После этого они очки на выезде с новичком «Кордобой» 2:2 и проиграли в прошлом туре на своем поле «Кастельону» со счетом 0:2.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: У коллектива только одна виктория в рамках Сегунды еще с учетом прошлого чемпионата. Также за это время «Бургос» два раза сыграл вничью и потерпел три поражения. Причем в гостях у него в первенстве четыре фиаско за последние шесть матчей и одна победа.
Статистика для ставок
- «Уэска» дома выиграла у «Бургоса» во всех четырех очных противостояниях
- И в трех случаях виктории были добыты с сухим счетом
- В трех из четырех предыдущих очных игр данных команд приносили обмен голами
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Уэски» букмекеры дают коэффициент 2.34. Ничья оценена в 3.20, а победа «Бургоса» оценена в 3.22.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.46 и 1.55 соответственно.
- 1.94Франция — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.02Казахстан — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.22Бразилия — Эквадор: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: прогнозируем, что «Уэска» продлит свою победную серию и обыграет в родных стенах такого удобного для себя соперника.
Рекомендуемая ставка: победа «Уэски» за 2.34.
Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что будет забито минимум два гола, ведь в новом сезоне обе команды выдают пока только результативные поединки.
Ставка: ТБ 2,0 за 1.82.