Шериф
Эльфсборг
«Шериф»
Турнирная таблица: «Шериф» получил путёвку в Лигу Европы как серебряный призёр чемпионата Молдавии. В чемпионской гонке клуб из Тирасполя уступил «Петрокубу».
Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Шериф» провёл товарищеский матч, в котором одержал победу над командой «Флорешты» (5:0).
Шериф — Эльфсборг: коэффициенты букмекеров
В первом раунде Лиги Европы тираспольский клуб переиграл вице-чемпиона Азербайджана — «Зирю» (2:2 — по сумме двух встреч, 5:4 — победа в серии пенальти.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шериф» через Лигу чемпионов пробился в Лигу Европы. В основной сетке тираспольский клуб занял последнее 4 место
«Эльфсборг»
Турнирная таблица: «Эльфсборг» сыграет в Лиге Европы на правах серебряного призёра чемпионата, команда набрала 64 очка. Выше в турнирной таблице расположился «Мальмё».
Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы «Эльфсборг» буквально уничтожил своего соперника — команду «Пафос» (3:0 — дома, 5:2 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Эльфсборг» не участвовала.
Статистика для ставок
- В сезоне 2023/2024 «Эльфсборг» не играл в еврокубках
- Победная серия «Эльфсборга» составляет 5 матчей
- «Шериф» и «Эльфсборг» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эльфсборг» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.45, а победа «Шерифа» — в 2.72.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.94 соответственно.
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Прогноз: «Шериф» к поединку против шведского соперника подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победе команды из Молдовы.
Ставка: Победа «Шерифа» с коэффициентом 2.72.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.77.