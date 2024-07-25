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    «Шериф» прервёт победную серию соперника?

    «Шериф» — «Эльфсборг». Ставка (к. 2.72) и прогноз на футбол, Лига Европы, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шериф» — «Эльфсборг»
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    «Рома» — «Шериф»
    Во втором отборочном раунде Лиги Европы 25 июля пройдет матч «Шериф» — «Эльфсборг». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Шериф» — «Эльфсборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Шериф

  • Тирасполь
    •  Шериф 20:00 Эльфсборг

    Эльфсборг

  • Борас
    •

    «Шериф»

    Турнирная таблица: «Шериф» получил путёвку в Лигу Европы как серебряный призёр чемпионата Молдавии. В чемпионской гонке клуб из Тирасполя уступил «Петрокубу».

    Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Шериф» провёл товарищеский матч, в котором одержал победу над командой «Флорешты» (5:0).

    Шериф — Эльфсборг: коэффициенты букмекеров

    В первом раунде Лиги Европы тираспольский клуб переиграл вице-чемпиона Азербайджана — «Зирю» (2:2 — по сумме двух встреч, 5:4 — победа в серии пенальти.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шериф» через Лигу чемпионов пробился в Лигу Европы. В основной сетке тираспольский клуб занял последнее 4 место

    «Эльфсборг»

    Турнирная таблица: «Эльфсборг» сыграет в Лиге Европы на правах серебряного призёра чемпионата, команда набрала 64 очка. Выше в турнирной таблице расположился «Мальмё».

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    • Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы «Эльфсборг» буквально уничтожил своего соперника — команду «Пафос» (3:0 — дома, 5:2 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Эльфсборг» не участвовала.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Эльфсборг» не играл в еврокубках

    • Победная серия «Эльфсборга» составляет 5 матчей

    • «Шериф» и «Эльфсборг» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эльфсборг» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.45, а победа «Шерифа» — в 2.72.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.94 соответственно.

    Прогноз: «Шериф» к поединку против шведского соперника подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победе команды из Молдовы.

    Ставка: Победа «Шерифа» с коэффициентом 2.72.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.77.

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    «Шериф» — «Эльфсборг»: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Шериф» прервёт победную серию соперника?
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