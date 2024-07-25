Во втором отборочном раунде Лиги Европы 25 июля пройдет матч «Шериф» — «Эльфсборг». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Шериф» — «Эльфсборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шериф»

Турнирная таблица: «Шериф» получил путёвку в Лигу Европы как серебряный призёр чемпионата Молдавии. В чемпионской гонке клуб из Тирасполя уступил «Петрокубу».

Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Шериф» провёл товарищеский матч, в котором одержал победу над командой «Флорешты» (5:0).

В первом раунде Лиги Европы тираспольский клуб переиграл вице-чемпиона Азербайджана — «Зирю» (2:2 — по сумме двух встреч, 5:4 — победа в серии пенальти.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шериф» через Лигу чемпионов пробился в Лигу Европы. В основной сетке тираспольский клуб занял последнее 4 место

«Эльфсборг»

Турнирная таблица: «Эльфсборг» сыграет в Лиге Европы на правах серебряного призёра чемпионата, команда набрала 64 очка. Выше в турнирной таблице расположился «Мальмё».

Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы «Эльфсборг» буквально уничтожил своего соперника — команду «Пафос» (3:0 — дома, 5:2 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Эльфсборг» не участвовала.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Эльфсборг» не играл в еврокубках

Победная серия «Эльфсборга» составляет 5 матчей

«Шериф» и «Эльфсборг» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эльфсборг» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.45, а победа «Шерифа» — в 2.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.94 соответственно.

Прогноз: «Шериф» к поединку против шведского соперника подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победе команды из Молдовы.

Ставка: Победа «Шерифа» с коэффициентом 2.72.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.77.