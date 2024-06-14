Витебск
Торпедо-БелАЗ
«Витебск»
Турнирное положение: Витебляне нынче блещут прекрасными результатами. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Витебск» вполне способен побороться за попадание в топ-5. Вот только с реализацией не все так позитивно: всего 12 мячей в 11 сыгранных матчах.
Последние матчи: витебляне постепенно прибавляют в плане игры и результатов. В двух своих последних поединках они не пропустили ни разу.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Витебск» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.
Причем в минувшем туре команда не дала себя обыграть «Гомелю» (0:0). А вот до того витебляне выиграли дважды кряду.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма симпатично. Да и пропускают витебляне в среднем менее гола за матч: 8 мячей.
Матчи против жодинцев для команды традиционно складываются непросто. В 6 последних очных поединках «Витебск» неизменно терпел поражения.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой успешный ход. Да и надежные тылы должны им в этом помочь.
«Торпедо-БелАЗ»
Турнирное положение: Торпедовцы вполне способны побороться за золотые медали. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем гандикап от ближайшего преследователя составляет лишь 2 очка. Да и проиграло «Торпедо-БелАЗ» лишь однажды в текущем чемпионате.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова взяла три очка. Жодинцы уверенно переиграли посредственных днепрян (4:2).
Победить удалось и крепкое брестское «Динамо» (1:0). А вот встреча с «Гомелем» принесла лишь сухой паритет.
Вообще, «Торпедо-БелАЗ» в 5 последних матчах выиграл 4 раза. Забила в них команда 8 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе торпедовцы выглядят весьма монолитно. Да и лидерство явно мотивирует игроков.
В 11 матчах белорусского чемпионата команда добыла 8 побед. Да и не проигрывает команда уже почти 2 месяца.
Причем «Торпедо-БелАЗ» уже 6 лет не проигрывает витеблянам. Да и при нынешней диспозиции терять очки жодинцам просто нельзя.
Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть третью викторию подряд. Вот только в плане реализации торпедовцам срочно нужно прибавлять.
Статистика для ставок
- Витебляне не проигрывали в 3 своих последних матчах
- «Торпедо-БелАЗ» выиграло в 2 своих последних матчах
- И те, и другие в среднем пропускают менее гола за матч
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 2.96.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.09 и 1.65.
- 1.75Германия — Шотландия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 3.12Ислочь — Гомель: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.14Металлург Бекабад — Бунедкор: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: Обе команды в своих последних матчах смотрелись прилично, и наверняка постараются преуспеть в плане реализации.
И те, и другие проводят продуктивный цикл, так что ждем в этой встрече обоюдной атакующей активности.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.16