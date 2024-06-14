14 июня в 12-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ». Начало игры — в 19:45 мск. «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Витебск»

Турнирное положение: Витебляне нынче блещут прекрасными результатами. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Витебск» вполне способен побороться за попадание в топ-5. Вот только с реализацией не все так позитивно: всего 12 мячей в 11 сыгранных матчах.

Последние матчи: витебляне постепенно прибавляют в плане игры и результатов. В двух своих последних поединках они не пропустили ни разу.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Витебск» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.

Причем в минувшем туре команда не дала себя обыграть «Гомелю» (0:0). А вот до того витебляне выиграли дважды кряду.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма симпатично. Да и пропускают витебляне в среднем менее гола за матч: 8 мячей.

Матчи против жодинцев для команды традиционно складываются непросто. В 6 последних очных поединках «Витебск» неизменно терпел поражения.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой успешный ход. Да и надежные тылы должны им в этом помочь.

«Торпедо-БелАЗ»

Турнирное положение: Торпедовцы вполне способны побороться за золотые медали. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем гандикап от ближайшего преследователя составляет лишь 2 очка. Да и проиграло «Торпедо-БелАЗ» лишь однажды в текущем чемпионате.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова взяла три очка. Жодинцы уверенно переиграли посредственных днепрян (4:2).

Победить удалось и крепкое брестское «Динамо» (1:0). А вот встреча с «Гомелем» принесла лишь сухой паритет.

Вообще, «Торпедо-БелАЗ» в 5 последних матчах выиграл 4 раза. Забила в них команда 8 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе торпедовцы выглядят весьма монолитно. Да и лидерство явно мотивирует игроков.

В 11 матчах белорусского чемпионата команда добыла 8 побед. Да и не проигрывает команда уже почти 2 месяца.

Причем «Торпедо-БелАЗ» уже 6 лет не проигрывает витеблянам. Да и при нынешней диспозиции терять очки жодинцам просто нельзя.

Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть третью викторию подряд. Вот только в плане реализации торпедовцам срочно нужно прибавлять.

Статистика для ставок

Витебляне не проигрывали в 3 своих последних матчах

«Торпедо-БелАЗ» выиграло в 2 своих последних матчах

И те, и другие в среднем пропускают менее гола за матч

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 2.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.09 и 1.65.

Прогноз: Обе команды в своих последних матчах смотрелись прилично, и наверняка постараются преуспеть в плане реализации.

И те, и другие проводят продуктивный цикл, так что ждем в этой встрече обоюдной атакующей активности.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.16