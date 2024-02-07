«Фейеноорд»
Эта команда в чемпионате Нидерландов выступает довольно прилично. «Фейеноорд» находится на 2 месте, борясь за чемпионство.
Правда, роттердамцы прилично отстают от ПСВ. Отыграть десятиочковый гандикап будет крайне проблематично.
Коэффициенты матча Фейеноорд — Спарта Роттердам
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фейеноорд» минимально обыграл… тот же «АЗ Алкмаар».
А вот до того «Фейеноорд» потерял важнейшие очки. Дома роттердамцы не сумели одолеть «Твенте» (0:0).
Наверняка в этой встрече «Фейеноорд» будет максимально активен в атаке. Команда явно настроена побороться за трофей.
«АЗ Алкмаар»
Эта команда выступает на привычном для себя уровне. В чемпионате Нидерландов «АЗ Алкмаар» расположился на 4 месте.
Причем «АЗ Алкмаар» забивает в среднем два гола за матч. При этом пропускает команда в два раза реже.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «АЗ Алкмаар» в родных стенах уступил «Фейеноорду» (0:1).
Вообще, против «Фейеноорда» команда традиционно играет неудачно. Четыре последних очных встречи были проиграны.
Номинальные гости явно не будут отсиживаться в обороне. «АЗ Алкмаар» вполне способен дать бой роттердамцам.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фейеноорда» предлагают — 1.45.
На викторию «АЗ Алкмаара» дают — 6.85, ничья оценена — в 4.65.
«Фейеноорд»
Наш прогноз — Фора «Фейеноорда» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.54.