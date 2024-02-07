«Фейеноорд» сыграет на своем поле с «АЗ Алкмааром» в рамках 1/4 финала Кубка Нидерландов. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 23:00 мск. «Фейеноорд» — «АЗ Алкмаар»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фейеноорд»

Эта команда в чемпионате Нидерландов выступает довольно прилично. «Фейеноорд» находится на 2 месте, борясь за чемпионство.

Правда, роттердамцы прилично отстают от ПСВ. Отыграть десятиочковый гандикап будет крайне проблематично.

Коэффициенты матча Фейеноорд — Спарта Роттердам 1X2Новым игрокам 1.138.5019.00Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фейеноорд» минимально обыграл… тот же «АЗ Алкмаар».

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А вот до того «Фейеноорд» потерял важнейшие очки. Дома роттердамцы не сумели одолеть «Твенте» (0:0).

Наверняка в этой встрече «Фейеноорд» будет максимально активен в атаке. Команда явно настроена побороться за трофей.

«АЗ Алкмаар»

Эта команда выступает на привычном для себя уровне. В чемпионате Нидерландов «АЗ Алкмаар» расположился на 4 месте.

Причем «АЗ Алкмаар» забивает в среднем два гола за матч. При этом пропускает команда в два раза реже.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «АЗ Алкмаар» в родных стенах уступил «Фейеноорду» (0:1).

Вообще, против «Фейеноорда» команда традиционно играет неудачно. Четыре последних очных встречи были проиграны.

Номинальные гости явно не будут отсиживаться в обороне. «АЗ Алкмаар» вполне способен дать бой роттердамцам.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фейеноорда» предлагают — 1.45.

На викторию «АЗ Алкмаара» дают — 6.85, ничья оценена — в 4.65.

«Фейеноорд» выглядит сильнее соперника , против которого традиционно играет успешно.

Наш прогноз — Фора «Фейеноорда» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.54.