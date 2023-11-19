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    Кипр — Литва. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 19 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кипр — Литва
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    Арвидас Новиковас
    Кипр сыграет на своем поле с Литвой в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 19:00 мск. Кипр — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 19 Ноября 2023 года
    Кипр
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    •  Кипр 19:00 Литва Литва
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    Кипр

    Киприоты провалили квалификацию на Евро. Команда проиграла все восемь своих поединков в группе.

    У команды огромные проблемы с надежностью тылов. В 8 матчах в сетке ворот киприотов побывало 28 мячей.

    Коэффициенты матча Кипр — Литва

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    Свой последний поединок команда снова провела неудачно. Кипр в родных стенах потерпел поражение от Испании (1:3).

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    До того команда уступила еще и грузинам (0:4). Да и вообще, сборная Кипра выглядит явно не лучшим образом.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются исправиться за последние неудачи. Да и соперник не отличается стабильностью в игре и результатах.

    Литва

    Эта команда отбор на европейское первенство провела неудачно. В 8 поединках литовцы выиграли всего однажды.

    Сборная Литвы пока и не мечтает о борьбе за путевку на европейские и мировые форумы. Скромная команда способна на редкие всплески, но не более.

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    • В своем последнем поединке команда снова уступила. Литва на выезде пропустила два безответных мяча от Черногории.

    Единственным светлым моментом осеннего цикла можно считать викторию над болгарами. Литовцы сенсационно одолели соперника (2:0).

    Наверняка сборная Литва не будет отсиживаться в обороне. Гости намереваются воспользоваться проблемами киприотов в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Кипра предлагают — 2.20.

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    На викторию Литвы дают — 3.33, ничья оценена — в 3.20.

    Литовцы явно попытаются поднатореть в атаке, тогда как киприоты рассчитывают на фактор своего поля.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.74.

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    Кипр — Литва: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет
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