Кипр сыграет на своем поле с Литвой в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 19:00 мск. Кипр — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кипр

Киприоты провалили квалификацию на Евро. Команда проиграла все восемь своих поединков в группе.

У команды огромные проблемы с надежностью тылов. В 8 матчах в сетке ворот киприотов побывало 28 мячей.

Коэффициенты матча Кипр — Литва 1X2Новым игрокам 2.203.303.35Бонус$9500

Свой последний поединок команда снова провела неудачно. Кипр в родных стенах потерпел поражение от Испании (1:3).

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До того команда уступила еще и грузинам (0:4). Да и вообще, сборная Кипра выглядит явно не лучшим образом.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются исправиться за последние неудачи. Да и соперник не отличается стабильностью в игре и результатах.

Литва

Эта команда отбор на европейское первенство провела неудачно. В 8 поединках литовцы выиграли всего однажды.

Сборная Литвы пока и не мечтает о борьбе за путевку на европейские и мировые форумы. Скромная команда способна на редкие всплески, но не более.

В своем последнем поединке команда снова уступила. Литва на выезде пропустила два безответных мяча от Черногории.

Единственным светлым моментом осеннего цикла можно считать викторию над болгарами. Литовцы сенсационно одолели соперника (2:0).

Наверняка сборная Литва не будет отсиживаться в обороне. Гости намереваются воспользоваться проблемами киприотов в обороне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Кипра предлагают — 2.20.

На викторию Литвы дают — 3.33, ничья оценена — в 3.20.

Литовцы явно попытаются поднатореть в атаке , тогда как киприоты рассчитывают на фактор своего поля.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.74.