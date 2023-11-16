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    Кипр — Испания. Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 16 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кипр — Испания
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    Испания уже вышла в финальную часть Евро-2024
    16 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Кипра и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Кипр — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа A 16 Ноября 2023 года
    Кипр
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    •  Кипр 20:00 Испания Испания
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    Кипр

    Кипр очень плохо выступает в квалификации Евро-2024. В семи матчах команда потерпела семь поражений. До сих пор не набрано ни одного очка.

    У тренерского штаба сборной Кипра очень много работы. Проблем хватает, особенно в обороне. В последних семи встречах киприоты в сумме пропустили 25 голов.

    Коэффициенты матча Кипр — Испания

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  • 64.0013.001.06Бонус$9500
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    Болельщики уже наверняка привыкли к кошмарным результатам. Кипр сначала проиграл дома Шотландии со счетом 0:3, потом в гостях был разбит Испанией (0:6), дома — Норвегией (0:4) и на выезде — Грузией (0:4).

    Все прогнозы на Евро-2024

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в восемь поединков во всех турнирах при шести поражениях кряду в последних из них, так что шансов у хозяев не уступить почти нет.

    Испания

    После шести матчей Испания располагается на первом месте группы с 15 очками, опережая Шотландию по дополнительным показателям, и уже вышли на Евро-2024.

    В последней игре подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли на выезде Норвегию со счетом 1:0, что и позволило им оформить себе путевку в финальную часть.

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    • Де ла Фуэнте ставит красивый атакующий стиль своей команде, типичный для сборной Испании последних десятилетий. Он не боится экспериментировать и приглашать в команду не самых очевидных кандидатов.

    На сегодня у коллектива победная серия в шесть поединков во всех турнирах, включая успешный финал Лиги наций, поэтому гости — явный фаворит грядущей встречи.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Испанию, коэффициент на победу которой равен 1,07. Успех Кипра оценивается в 35,00, ничья — в 12,70.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 1,75.

    Еще один вариант ставки — Испания забьет 4-й гол в матче за 1,85, ведь Кипр проиграл три последних матча, пропустив минимум четыре мяча и ни разу не забив.

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    Кипр — Испания: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Останется ли Испания лидером группы?
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