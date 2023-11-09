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    Голевой обмен заказывали?!

    «Спортинг» — «Ракув». Прогноз и ставка (к. 2.13) на Лигу Европы 9 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Ракув»
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    Рубен Аморим
    «Спортинг» сыграет на своем поле с «Ракувом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 23:00 мск. «Спортинг» — «Ракув»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 09 Ноября 2023 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 23:00 Ракув Ракув
  • Ченстохова
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    «Спортинг»

    Эта команда сейчас находится на 2 месте в группе. Лиссабонцы по всем показателям равны со «Штурмом».

    При этом лиссабонцы выиграли в трех своих последних поединках. В них они отличились 9 точными выстрелами.

    В предыдущем своем поединке команда Рубена Аморима добыла сложную победу. Лиссабонцы переиграли «Эштрелу» (3:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    А вот в первой встрече с поляками «Спортинг» не смог победить (1:1). Впрочем, в отчетном поединке трибуны будут активно гнать лиссабонцев в атаку.

    В кадровом плане у хозяев не все идеально. Дисквалифицирован ведущий форвард команды Виктор Дьокереш.

    «Ракув»

    Поляки пока оправдывают прогнозы о своей роли андердога. В трех матчах группового этапа «Ракув» набрал всего 1 балл.

    Более того, полякам удалось отличиться всего одним голом. Да и по игре команда выглядит явно слабее оппонентов.

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    • Свой последний поединок команда провела блестяще. «Ракув» в своем чемпионате учинил разгром «Заглембе» (5:0).

    Да и вообще, в двух своих последних матчах команда не пропускала. Да и вообще, «Ракув» способен показать зубы в Лиге Европы.

    Наверняка «Ракув» постарается дать бой португальцам. Поляки постараются найти свои шансы у ворот хозяев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 1.29.

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    На викторию «Ракува» дают — 12.30, ничья оценена — в 6.37.

    Поляки в последних матчах выглядели убедительно, и уж точно не собираются лишь обороняться.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.52.

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    «Спортинг» — «Ракув»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен заказывали?!
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