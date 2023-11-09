«Спортинг»
Эта команда сейчас находится на 2 месте в группе. Лиссабонцы по всем показателям равны со «Штурмом».
При этом лиссабонцы выиграли в трех своих последних поединках. В них они отличились 9 точными выстрелами.
В предыдущем своем поединке команда Рубена Аморима добыла сложную победу. Лиссабонцы переиграли «Эштрелу» (3:2).
А вот в первой встрече с поляками «Спортинг» не смог победить (1:1). Впрочем, в отчетном поединке трибуны будут активно гнать лиссабонцев в атаку.
В кадровом плане у хозяев не все идеально. Дисквалифицирован ведущий форвард команды Виктор Дьокереш.
«Ракув»
Поляки пока оправдывают прогнозы о своей роли андердога. В трех матчах группового этапа «Ракув» набрал всего 1 балл.
Более того, полякам удалось отличиться всего одним голом. Да и по игре команда выглядит явно слабее оппонентов.
Свой последний поединок команда провела блестяще. «Ракув» в своем чемпионате учинил разгром «Заглембе» (5:0).
Да и вообще, в двух своих последних матчах команда не пропускала. Да и вообще, «Ракув» способен показать зубы в Лиге Европы.
Наверняка «Ракув» постарается дать бой португальцам. Поляки постараются найти свои шансы у ворот хозяев.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 1.29.
На викторию «Ракува» дают — 12.30, ничья оценена — в 6.37.
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.52.