«Спортинг» сыграет на своем поле с «Ракувом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 23:00 мск. «Спортинг» — «Ракув»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

Эта команда сейчас находится на 2 месте в группе. Лиссабонцы по всем показателям равны со «Штурмом».

При этом лиссабонцы выиграли в трех своих последних поединках. В них они отличились 9 точными выстрелами.

В предыдущем своем поединке команда Рубена Аморима добыла сложную победу. Лиссабонцы переиграли «Эштрелу» (3:2).

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А вот в первой встрече с поляками «Спортинг» не смог победить (1:1). Впрочем, в отчетном поединке трибуны будут активно гнать лиссабонцев в атаку.

В кадровом плане у хозяев не все идеально. Дисквалифицирован ведущий форвард команды Виктор Дьокереш.

«Ракув»

Поляки пока оправдывают прогнозы о своей роли андердога. В трех матчах группового этапа «Ракув» набрал всего 1 балл.

Более того, полякам удалось отличиться всего одним голом. Да и по игре команда выглядит явно слабее оппонентов.

Свой последний поединок команда провела блестяще. «Ракув» в своем чемпионате учинил разгром «Заглембе» (5:0).

Да и вообще, в двух своих последних матчах команда не пропускала. Да и вообще, «Ракув» способен показать зубы в Лиге Европы.

Наверняка «Ракув» постарается дать бой португальцам. Поляки постараются найти свои шансы у ворот хозяев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 1.29.

На викторию «Ракува» дают — 12.30, ничья оценена — в 6.37.

Поляки в последних матчах выглядели убедительно , и уж точно не собираются лишь обороняться.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.52.