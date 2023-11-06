«Динамо» Брест
Эта команда сейчас находится на 9 месте в турнирной таблице. Да и по игре «Динамо» Брест вполне соответствует статусу середняка лиги.
При этом игроки «Динамо» Брест в 25 матчах забили всего 28 мячей. А вот оборона брестчан действует не столь надежно, дав результативный сбой 42 раза.
Коэффициенты матча Динамо Брест — Динамо Минск
В предыдущем туре чемпионата «Динамо» Брест разжился тремя очками. На выезде брестчане минимально одолели «Минск».
Интересно, что свои две последних виктории брестчане добыли на выезде. Между тем, команда уже обеспечила себе спокойную жизнь.
И уж наверняка хозяева будут стремиться дать бой лидеру и принципиальному сопернику. Над брестчанами не давит результат, что явно окрылит хозяев.
«Динамо» Минск
Эта команда сражается за долгожданное золото. За 4 тура до финиша минчане на 4 очка опережают идущий следом «Неман».
Минчане явно постараются добыть титул досрочно. Да и по числу побед команда Вадима Скрипченко опережает конкурентов — 18 викторий.
Свой последний поединок команда провела удачно. «Динамо» Минск с минимальным счетом одолел земляков из «Минска».
Матчи с брестчанами для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три.
Наверняка «Динамо» Минск будет активно атаковать. Минчанам осталось сделать несколько шагов к чемпионству, и это очень мотивирует.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Минск предлагают — 1.50.
На викторию «Динамо» Брест дают — 5.76, ничья оценена — в 4.60.
Минчане максимально
Наш прогноз — Победа «Динамо» Минск в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.44.