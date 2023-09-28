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    Завоюет ли «Интер Майами» второй трофей в истории?

    «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо». Ставка (к. 1.93) и прогноз на Открытый Кубок США, 28 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо»
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    «Интер Майами»
    В финальном поединке Открытого Кубка США «Интер Майами» сыграет против «Хьюстон Динамо». Матч пройдет в ночь на 28 сентября и начнется в 03:30 по мск. «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. Кубок 28 Сентября 2023 года

    «Интер Майами»

    С тех пор, как в составе «Интер Майами» стал выступатьЛионель Месси, команда успела выиграть уже один трофей — Кубок лиг.

    На том турнире «цапли» провели семь встреч, выиграть пять из них в основное время и дважды по пенальти, в том числе и в финале над «Нэшвиллом».

    После того коллектив Бэкхема отыграл семь встреч в регуляке, в которых раз уступил, дважды сыграл вничью и четыре встречи выиграл. Причем в последних из них звездных аргентинец почти не играл.

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    В своей последней проведенной игре «Интер Майами» расписал на выезде мировую 1:1 с «Орландо» в МЛС и продолжает плестись внизу таблицы Востока, рискуя пролететь мимо плей-офф. В этом же Кубке он выбил пять соперников.

    «Хьюстон Динамо»

    «Хьюстон Динамо» также преодолел до финального матча пять стадий. На первых трех он неизменно побеждал без пропущенных мячей.

    В четвертьфинале «оранжевые» справились с «Чикаго Файр» на его поле 4:1, а в полуфинале только по итогам дополнительного времени сломили сопротивление «Реал Солт-Лейк» 3:1.

  • Месси может пропустить финал Открытого кубка США
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    • В регулярном чемпионате МЛС хьюстонцы выступают значительно лучше и находятся на четвертой позиции в турнирной таблицы Востока, но десятую уже не проходную строку опережают только на пять баллов.

    В преддверии этой игры «Хьюстон Динамо» на выезде уступил «Канзас-Сити» со счетом 1:2. И этим фиаско он прервал свою 7-матчевую серию без поражений, в которой четыре раза победил.

    Между собой эти клубы провели всего три поединка, один из которых выиграл «Интер Майами» 1:0 и дважды верх брал «Хьюстон Динамо» — 3:1 и 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Интер Майами» — 1.93, победа «Хьюстон Динамо» — 3.75, ничья — 3.80.

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    Проход: «Интер Майами» — 1.52, «Хьюстон Динамо» — 2.58.

    «Интер Майами» набрал приличный ход и даже без возможного участия Месси должен выигрывать этот турнир. Прогнозируем, что «цапли» победят еще по итогам основного времени.

    Но ожидаем, что поединок вряд ли получится результативным и принесет небольшое колличество забитых мячей.

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    «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 28.09.2023. Прогнозы на футбол. Завоюет ли «Интер Майами» второй трофей в истории?
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