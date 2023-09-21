В четверг, 21 сентября боснийский «Зриньски» на своём поле примет АЗ из Нидерланд. Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете Е. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Зриньски» — АЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зриньски»

«Зриньски» — действующий чемпион Боснии и Герцеговины. В Лиге чемпионов команда сыграла всего два квалификационных раунда. Сначала в двухматчевой дуэли был обыгран армянский клуб «Урарту».

Всё решилось в серии послематчевых пенальти, так как соперники не смогли определить победителя (3:3 — по сумме двух встреч и 4:3 — победа «Зриньски» в серии пенальти.

Во втором раунде квалификации «Зриньски» уступил чемпиону Словакии — «Словану» (0:1 — проигрыш дома и 2:2 — ничья в гостях). Таким образом боснийцы перебрались из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

Все прогнозы на Лигу конференций

Во втором по значимости евротурнире УЕФА «Зриньски» смог обыграть исландский «Брейдаблик». Победу боснийцы одержали в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Европы (6:2 — победа дома и 0:1 — поражение в гостях).

«Зриньски» остановился в шаге от выхода в групповую стадию ЛЕ, однако в заключительной стадии отбора чемпион Боснии проиграл австрийскому ЛАСКу (1:1 — дома и 1:2 — в гостях). В итоге «Зриньски» получил путевку в Лигу конференций.

АЗ

АЗ в минувшем сезоне чемпионата Голландии занял 4 место. Сейчас «Алкмаар» — один из лидеров внутреннего чемпионата.

В 4 матчах «фермеры» одержали 4 победы. АЗ набрал 12 очков и делит первое место с ПСВ и «Твенте». В минувшем туре АЗ в гостях переиграл роттердамскую «Спарту» (2:0).

В еврокубках АЗ начал выступление с 3-го отборочного раунда Лиги конференций. На своём пути нидерландский клуб смёл двух соперников: «Санту-Колому» из Андорры (3:0 — по сумме двух встреч), и «Бранн» из Норвегии.

С норвежцами матч для голландцев получился сложным. Дома АЗ разошелся миром с «Бранном», обменявшись голами (1:1). В гостях соперники устроили голевую феерию, забив 6 голов (3:3). В ход пошла серия пенальти, в которой удача улыбнулась футболистам «Алкмаара» (6:5). Так АЗ и завоевал путевку в групповой этап Лиги конференций.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в победу гостей. На победу «Зриньски» можно поставить за 4.26, ничью оценивают в 3.75, а на победу АЗ — в 1.81.

Прогноз: Атакующая линия АЗ в превосходном состоянии. В среднем за игру команда забивает 3 мяча. Не исключаем крупной победы голландцев над боснийским клубом.

Ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.47.

Альтернативный прогноз: Линия защиты у голландцев эпизодически дает сбой. За игру это может случиться раз точно. Так что у «Зриньски» есть все шансы отличиться в матче 1-го тура Лиги конференций.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.79.