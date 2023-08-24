«Ботафого» сыграет на своем поле с «Дефенса и Хустисияом» в рамках 1/4 финала плей-офф Южноамериканского кубка. Матч пройдет 24 августа, начало — в 01:00 мск. «Ботафого» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ботафого»

Эта команда проводит блестящий сезон. В чемпионате Бразилии «Ботафого» уверенно лидирует, опережая ближайшего конкурента на 11 очков.

В 20 матчах своего чемпионата команда победила в 15. При этом оборона дала результативный сбой лишь 11 раз.

В своем предыдущем поединке команда добыла лишь один балл. На выезде «Ботафого» расписал мировую с «Сан-Паулу» (0:0).

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До того команда уверенно переиграла традиционно крепкий «Интернасьональ» (3:1). Да и вообще, в четырех своих последних матчах «Ботафого» пропустил лишь один мяч.

«Ботафого» смотрится сильнее соперника. Бразильцы явно будут максимально активны в атаке с первых минут поединка.

«Дефенса и Хустисия»

Эта команда в последнем чемпионате Аргентины выступила неплохо. «Дефенса и Хустисия» финишировала на 6 месте в турнирной таблице.

Причем «Дефенса и Хустисия» лишь на 2 очка отстала от идущего третьим «Сан-Лоренсо». Да и атака не блистала: всего 36 забитых мячей в 27 матчах.

А вот свой последний поединок команда провела удачно. «Дефенса и Хустисия» в 1/8 финала пле-офф Южноамериканского кубка минимально одолела «Эмелек».

Причем эквадорцев команда одолела в обоих матчах. Первая встреча завершилась викторией аргентинцев (2:1).

И уж точно «Дефенса и Хустисия» постарается дать бой столь крепкому оппоненту. Вот только проблемы с реализацией могут этому серьезно помешать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ботафого» предлагают — 1.69.

На викторию «Дефенса и Хустисии» дают — 5.15, ничья оценена — в 3.74.

«Ботафого» постарается максимальным образом воспользоваться фактором своего поля .

Наш прогноз — Победа «Ботафого» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Фора «Ботафого» -1.5 за 2.89.