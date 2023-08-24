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    «Ботафого» начнет без экивоков?

    «Ботафого» — «Дефенса и Хустисия». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 24 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Дефенса и Хустисия»
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    «Ботафого»
    «Ботафого» сыграет на своем поле с «Дефенса и Хустисияом» в рамках 1/4 финала плей-офф Южноамериканского кубка. Матч пройдет 24 августа, начало — в 01:00 мск. «Ботафого» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 27 Августа 2023 года
    Ботафого
  • Бразилия. Серия А
    •  Ботафого 22:00 Баия Баия
  • Бразилия. Серия А
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    «Ботафого»

    Эта команда проводит блестящий сезон. В чемпионате Бразилии «Ботафого» уверенно лидирует, опережая ближайшего конкурента на 11 очков.

    В 20 матчах своего чемпионата команда победила в 15. При этом оборона дала результативный сбой лишь 11 раз.

    В своем предыдущем поединке команда добыла лишь один балл. На выезде «Ботафого» расписал мировую с «Сан-Паулу» (0:0).

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    До того команда уверенно переиграла традиционно крепкий «Интернасьональ» (3:1). Да и вообще, в четырех своих последних матчах «Ботафого» пропустил лишь один мяч.

    «Ботафого» смотрится сильнее соперника. Бразильцы явно будут максимально активны в атаке с первых минут поединка.

    «Дефенса и Хустисия»

    Эта команда в последнем чемпионате Аргентины выступила неплохо. «Дефенса и Хустисия» финишировала на 6 месте в турнирной таблице.

    Причем «Дефенса и Хустисия» лишь на 2 очка отстала от идущего третьим «Сан-Лоренсо». Да и атака не блистала: всего 36 забитых мячей в 27 матчах.

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    • А вот свой последний поединок команда провела удачно. «Дефенса и Хустисия» в 1/8 финала пле-офф Южноамериканского кубка минимально одолела «Эмелек».

    Причем эквадорцев команда одолела в обоих матчах. Первая встреча завершилась викторией аргентинцев (2:1).

    И уж точно «Дефенса и Хустисия» постарается дать бой столь крепкому оппоненту. Вот только проблемы с реализацией могут этому серьезно помешать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ботафого» предлагают — 1.69.

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    На викторию «Дефенса и Хустисии» дают — 5.15, ничья оценена — в 3.74.

    «Ботафого» постарается максимальным образом воспользоваться фактором своего поля.

    Наш прогноз — Победа «Ботафого» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Фора «Ботафого» -1.5 за 2.89.

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    «Ботафого» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. «Ботафого» начнет без экивоков?
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