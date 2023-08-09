В матче третьего раунда квалификации Лиги конференций кипрский АЕК в Ларнаке примет «Маккаби» Тель-Авив. Игра состоится 9 августа в 20:00 мск. «АЕК Ларнака» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АЕК

Кипрский клуб проведет третий официальный матч в этом сезоне. Позади у него второй раунд квалификации ЛК, где он встретился с «Торпедо-БелАЗом».

Ни в одном из двух матчей команда не проиграла. Хозяева начали с выездной победы со счетом 3:2 и закончили домашней ничьей со счетом 1:1.

Перед стартом сезона АЕК обыграл саудовский «Аль-Таи» (2:0). Так что в целом команда не проигрывает уже три поединка подряд.

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Это первое участие воинов в ЛК. Тем не менее они имеют богатый опыт выступлений в отборочных раундах и даже дважды пробивались в групповой этап Лиги Европы.

«Маккаби»

Израильский клуб провел уверенный второй раунд. Там он встретился с молдавским «Петрокубом», которому не оставил ни единого шанса.

«Маккаби» разгромил соперника со счетом 3:0 в домашних стенах, а затем довел дело до логического завершения на выезде, одолев «Петрокуб» со результатом 2:0.

Всего у «желтых дьяволов» три официальных матча в этом сезоне. На старте они разгромили «Хапоэль Беэр-Шева» (6:1) в рамках квалификации Кубка Тото.

«Маккаби» имеет еще больше опыта в еврокубках, чем соперник. У клуба за плечами 5 сезонов в групповом этапе ЛЕ и два сезона в групповой стадии ЛЧ.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают соперником равными по силам — 2.83 и 2.40 на победу одной и другой команды.

«Маккаби» уверенно показал себя в прошлой стадии, дважды одолев соперника и ни разу при этом не пропустив. АЕК же в этом плане выступил не так надежно.

В данном случае рекомендуется поставить на победу «Маккаби» с котировкой 2.40.

Также можно обратить внимание на вариант с нулем на табло. Одна из команд не забьет в этом матче. Ставка на отрицательный вариант «обе забьют» принимается с коэффициентом 1.95.