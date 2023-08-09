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    Удастся ли «Маккаби» продлить серию до трех побед?

    «АЕК Ларнака» — «Маккаби» Тель-Авив. Ставки (к. 2.40) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 9 августа 2023 года

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    В матче третьего раунда квалификации Лиги конференций кипрский АЕК в Ларнаке примет «Маккаби» Тель-Авив. Игра состоится 9 августа в 20:00 мск. «АЕК Ларнака» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 09 Августа 2023 года
    АЕК Ларнака
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  • Лига конференций. Квалификация
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    АЕК

    Кипрский клуб проведет третий официальный матч в этом сезоне. Позади у него второй раунд квалификации ЛК, где он встретился с «Торпедо-БелАЗом».

    Ни в одном из двух матчей команда не проиграла. Хозяева начали с выездной победы со счетом 3:2 и закончили домашней ничьей со счетом 1:1.

    Перед стартом сезона АЕК обыграл саудовский «Аль-Таи» (2:0). Так что в целом команда не проигрывает уже три поединка подряд.

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    Это первое участие воинов в ЛК. Тем не менее они имеют богатый опыт выступлений в отборочных раундах и даже дважды пробивались в групповой этап Лиги Европы.

    «Маккаби»

    Израильский клуб провел уверенный второй раунд. Там он встретился с молдавским «Петрокубом», которому не оставил ни единого шанса.

    «Маккаби» разгромил соперника со счетом 3:0 в домашних стенах, а затем довел дело до логического завершения на выезде, одолев «Петрокуб» со результатом 2:0.

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    • Всего у «желтых дьяволов» три официальных матча в этом сезоне. На старте они разгромили «Хапоэль Беэр-Шева» (6:1) в рамках квалификации Кубка Тото.

    «Маккаби» имеет еще больше опыта в еврокубках, чем соперник. У клуба за плечами 5 сезонов в групповом этапе ЛЕ и два сезона в групповой стадии ЛЧ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают соперником равными по силам — 2.83 и 2.40 на победу одной и другой команды.

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    «Маккаби» уверенно показал себя в прошлой стадии, дважды одолев соперника и ни разу при этом не пропустив. АЕК же в этом плане выступил не так надежно.

    В данном случае рекомендуется поставить на победу «Маккаби» с котировкой 2.40.

    Также можно обратить внимание на вариант с нулем на табло. Одна из команд не забьет в этом матче. Ставка на отрицательный вариант «обе забьют» принимается с коэффициентом 1.95.

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    «АЕК Ларнака» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 09.08.2023. Прогнозы на футбол. Удастся ли «Маккаби» продлить серию до трех побед?
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