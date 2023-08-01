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    Одни забьют, другие — нет?!

    «Амкал» — «Знамя» Ногинск. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, Кубок России, 1 августа 2023 года

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    «Амкал»
    «Амкал» сыграет на своем поле со «Знамя» Ногинск в рамках 1/16 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 1 августа, начало — в 19:30 мск. «Амкал» — «Знамя» Ногинск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 01 Августа 2023 года
    Амкал
  • Москва
    •  Амкал 19:30 Знамя Ногинск Знамя Ногинск
  • Ногинск
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    «Амкал»

    Эта команда давно на слуху у футбольной общественности. «Амкал» является серьезной единицей не только в Медиафутболе.

    В минувшем сезоне команда также брала участие в розыгрыше Кубка России. Тогда она остановилась на стадии 1/8 финала пути регионов.

    Коэффициенты матча Амкал — Знамя Ногинск

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    Причем «Амкал» лишь в серии послематчевых пенальти уступил питерской «Звезде». Основное же время тогда завершилось вничью (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Вот только нынешним летом команда не радует результатами. Например, в контрольной встрече «Амкал» минимально уступил 2DROTS.

    В этом поединке хозяева постараются дать бой полпреду второго дивизиона. Тем паче, разница в классе не такая уж большая.

    «Знамя» Ногинск

    Эта команда новый сезон начала не столь ярко. В двух стартовых турах второго дивизиона клуб из Ногинска набрал лишь 3 очка.

    В первом туре «Знамя» Ногинск уступило «Сатурну», пропустив в свои ворота три безответных мяча. Впрочем, соперник реально был на голову сильнее.

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    • Свой последний поединок «Знамя» Ногинск завершило победой. На выезде команда минимально переиграла «Коломну».

    Нет сомнений, что «Знамя» Ногинск нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах. А уж обыгрывать представителя Медиалиги команда обязана.

    И уж точно «Знамя» Ногинск выглядит сильнее оппонента. Главным будет не допустить недооценки соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Знамя» Ногинск предлагают — 2.38.

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    На викторию «Амкала» дают — 2.69, ничья оценена — в 3.40.

    Обе команды имеют сложности с реализацией, плюс наверняка займут выжидательную позицию.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Победа «Знамя» Ногинск за 2.38.

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    «Амкал» — «Знамя» Ногинск: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Прогнозы на футбол. Одни забьют, другие — нет?!
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