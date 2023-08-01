«Амкал» сыграет на своем поле со «Знамя» Ногинск в рамках 1/16 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 1 августа, начало — в 19:30 мск. «Амкал» — «Знамя» Ногинск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амкал»

Эта команда давно на слуху у футбольной общественности. «Амкал» является серьезной единицей не только в Медиафутболе.

В минувшем сезоне команда также брала участие в розыгрыше Кубка России. Тогда она остановилась на стадии 1/8 финала пути регионов.

Коэффициенты матча Амкал — Знамя Ногинск 1X2Новым игрокам 2.703.452.40Бонус$9500

Причем «Амкал» лишь в серии послематчевых пенальти уступил питерской «Звезде». Основное же время тогда завершилось вничью (2:2).

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Вот только нынешним летом команда не радует результатами. Например, в контрольной встрече «Амкал» минимально уступил 2DROTS.

В этом поединке хозяева постараются дать бой полпреду второго дивизиона. Тем паче, разница в классе не такая уж большая.

«Знамя» Ногинск

Эта команда новый сезон начала не столь ярко. В двух стартовых турах второго дивизиона клуб из Ногинска набрал лишь 3 очка.

В первом туре «Знамя» Ногинск уступило «Сатурну», пропустив в свои ворота три безответных мяча. Впрочем, соперник реально был на голову сильнее.

Свой последний поединок «Знамя» Ногинск завершило победой. На выезде команда минимально переиграла «Коломну».

Нет сомнений, что «Знамя» Ногинск нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах. А уж обыгрывать представителя Медиалиги команда обязана.

И уж точно «Знамя» Ногинск выглядит сильнее оппонента. Главным будет не допустить недооценки соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Знамя» Ногинск предлагают — 2.38.

На викторию «Амкала» дают — 2.69, ничья оценена — в 3.40.

Обе команды имеют сложности с реализацией , плюс наверняка займут выжидательную позицию.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Победа «Знамя» Ногинск за 2.38.