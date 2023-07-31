«Гояс»
«Гояс» занимает 16-е место в турнирной таблице бразильской Серии А, набрав в 16-ти матчах 15 очков. Отрыв от зоны вылета — лишь одно очко.
Команда Гуто Феррейры удачно провела два недавних матча против не самых простых соперников.
Сначала «Гояс» сыграл вничью с «Атлетико Минейро» (0:0), а потом одержал победу над «Крузейро» (1:0).
Но есть еще один интересный момент. «Гояс», мягко говоря, так себе играет на своем поле.
В семи домашних матчах клуб из Гоянии набрал семь очков и забил лишь восемь мячей.
«Гремио»
«Гремио» находится на третьей строчке после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 29 очков.
Несколько дней назад клуб из Порту-Алегри проиграл на своем поле «Фламенго» (0:2) в рамках Кубка Бразилии. Впереди еще ответный матч, но есть подозрение, что здесь уже все ясно.
Между тем, в чемпионате «Гремио» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей.
Исключением стала лишь домашняя встреча с возглавляющим таблицу «Ботафого» (0:1).
В шести гостевых матчах «Гремио» одержал три победы и потерпел столько же поражений. И с результативностью здесь тоже есть проблемы. Команда Ренато Гаушо забила только семь мячей в шести играх на выезде.
Прогноз и ставка
На «Гояс» в этом матче можно поставить за 3.04, ничью букмекеры предлагают за 3.36, а победу «Гремио» — за 2.32.
Скорее всего, все решит один гол. Но в чьи ворота он будет забит — на этот вопрос нереально ответить.
Ставка — тотал меньше 2,0 за 2.38.
Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 8.40. В этом матче команды будут редко вспоминать про болельщиков.