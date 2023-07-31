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    Сможет ли «Гремио» вскрыть ворота «Гояс»?

    «Гояс» — «Гремио». Ставка (к. 2.38) и прогноз на чемпионат Бразилии 31 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гояс» — «Гремио»
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    Луис Суарес
    «Гремио» сыграет на выезде с «Гояс» в рамках 17-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 31 июля, начало — в 00:30 мск. «Гояс» — «Гремио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 31 Июля 2023 года
    Гойас
  • Бразилия. Серия А
    •  Гойас 00:30 Гремио Гремио
  • Бразилия. Серия А
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    «Гояс»

    «Гояс» занимает 16-е место в турнирной таблице бразильской Серии А, набрав в 16-ти матчах 15 очков. Отрыв от зоны вылета — лишь одно очко.

    Команда Гуто Феррейры удачно провела два недавних матча против не самых простых соперников.

    Сначала «Гояс» сыграл вничью с «Атлетико Минейро» (0:0), а потом одержал победу над «Крузейро» (1:0).

    Но есть еще один интересный момент. «Гояс», мягко говоря, так себе играет на своем поле.

    В семи домашних матчах клуб из Гоянии набрал семь очков и забил лишь восемь мячей.

    «Гремио»

    «Гремио» находится на третьей строчке после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 29 очков.

    Несколько дней назад клуб из Порту-Алегри проиграл на своем поле «Фламенго» (0:2) в рамках Кубка Бразилии. Впереди еще ответный матч, но есть подозрение, что здесь уже все ясно.

    Между тем, в чемпионате «Гремио» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей.

    Исключением стала лишь домашняя встреча с возглавляющим таблицу «Ботафого» (0:1).

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    В шести гостевых матчах «Гремио» одержал три победы и потерпел столько же поражений. И с результативностью здесь тоже есть проблемы. Команда Ренато Гаушо забила только семь мячей в шести играх на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Гояс» в этом матче можно поставить за 3.04, ничью букмекеры предлагают за 3.36, а победу «Гремио» — за 2.32.

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    Скорее всего, все решит один гол. Но в чьи ворота он будет забит — на этот вопрос нереально ответить.

    Ставка — тотал меньше 2,0 за 2.38.

    Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 8.40. В этом матче команды будут редко вспоминать про болельщиков.

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    «Гояс» — «Гремио»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 31.07.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Гремио» вскрыть ворота «Гояс»?
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