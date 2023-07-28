В 24-м туре чемпионата Литвы по футболу «Дайнава» на своем поле сыграет против «Шяуляя». Игра пройдет 28 июля и начнется в 19:00 мск. «Дайнава» — «Шяуляй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дайнава»

Расположение команды в таблице — заурядное. Она занимает 6-е место, имея 26 очков на счету, что на три больше, чем у ее ближайшего конкурента «Банги».

Хозяева редко побеждают, которых у них всего шесть в общей сложности. При этом «Дайнава» имеет девять поражений — средний показатель в чемпионате.

Отрыв от опасной девятой строчки, которая требует проведения стыковых матчей за право остаться в элите, составляет восемь очков, поэтому клуб может чувствовать себя относительно комфортно.

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В последних двух поединках коллектив не знает поражений при одной победе и одной ничьей, поэтому можно говорить о его неплохой игровой форме.

«Шяуляй»

Гости идут третьими в таблице. В их активе 43 набранных балла и на данный момент положению команды в зоне еврокубков ничего не угрожает, даже в случае поражения.

В прошлом туре «Шяуляй» потерпел поражение, уступив «Паневежису» (0:2) на выезде. В этой игре счет не был открыт вплоть до 70-й минуты, когда хозяева вышли вперед, а позже удвоили свой перевес.

В последних четырех поединках, которые пришлись на национальное первенство, клуб потерпел три поражения при одной победе, что говорит о его плохой форме.

Вдобавок команда не может выиграть на выезде четвертый матч подряд, так что гости будут аутсайдером грядущего матча.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Шяуляй», коэффициент на победу которого равен 1,78. Успех «Дайнавы» оценивается в 3,49, ничья — в 3,94.

В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,03.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,26, ведь трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.