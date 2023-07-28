«Дайнава»
Расположение команды в таблице — заурядное. Она занимает 6-е место, имея 26 очков на счету, что на три больше, чем у ее ближайшего конкурента «Банги».
Хозяева редко побеждают, которых у них всего шесть в общей сложности. При этом «Дайнава» имеет девять поражений — средний показатель в чемпионате.
Отрыв от опасной девятой строчки, которая требует проведения стыковых матчей за право остаться в элите, составляет восемь очков, поэтому клуб может чувствовать себя относительно комфортно.
В последних двух поединках коллектив не знает поражений при одной победе и одной ничьей, поэтому можно говорить о его неплохой игровой форме.
«Шяуляй»
Гости идут третьими в таблице. В их активе 43 набранных балла и на данный момент положению команды в зоне еврокубков ничего не угрожает, даже в случае поражения.
В прошлом туре «Шяуляй» потерпел поражение, уступив «Паневежису» (0:2) на выезде. В этой игре счет не был открыт вплоть до 70-й минуты, когда хозяева вышли вперед, а позже удвоили свой перевес.
В последних четырех поединках, которые пришлись на национальное первенство, клуб потерпел три поражения при одной победе, что говорит о его плохой форме.
Вдобавок команда не может выиграть на выезде четвертый матч подряд, так что гости будут аутсайдером грядущего матча.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Шяуляй», коэффициент на победу которого равен 1,78. Успех «Дайнавы» оценивается в 3,49, ничья — в 3,94.
В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,03.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,26, ведь трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.